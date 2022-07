Chinò Sanpellegrino celebra la Sicilia, on air la nuova campagna pubblicitaria

Chinò Sanpellegrino, il nuovo spot è on air in tv a partire dal 3 luglio e sui canali digital dal 4 luglio

Sanpellegrino torna in tv per celebrare il gusto del suo Chinò, simbolo della Sicilia e del made in Italy per eccellenza. La bevanda, creata nel 1958, nasce infatti da uno estratto dei chinotti siciliani, provenienti da una filiera controllata e raccolti all’inizio della maturazione, che donano alla bibita note legnose e un perfetto equilibrio tra dolce e amaro.

Il nuovo spot di Chinò Sanpellegrino, on air in tv a partire dal 3 luglio e sui canali digital dal 4 luglio, è stato pianificato da DentsuX. La campagna, che si affianca a quella dedicata alle bibite Sanpellegrino Naturali, celebra di fatto l'isola, luogo di nascita del Chinò, in tutte le sue sfaccettature. “Forse è per il sole di Sicilia o perché coltiviamo i chinotti alle pendici dell’Etna […] O forse è perché facciamo Chinò diversamente da chiunque altro”, recitano il principio e il finale dello spot.