Clearwater presenta la nuova brand identity e il nuovo purpose del Gruppo

Clearwater, presentata la nuova brand identity e il nuovo purpose del Gruppo: focus su innovazione e affidabilità

Clearwater, Investment Banking specializzata nell’M&A e nel Debt Advisory, presenta oggi la sua nuova brand identity e il suo nuovo purpose. La rinnovata identità, che segna il passaggio di Clearwater International a Clearwater, è rappresentata da un chiaro scopo: “Esistiamo per sostenere lo sviluppo delle imprese, convinti che il successo delle grandi aziende conduca al benessere delle persone”.

Nel 2023 il Gruppo ha portato a termine 125 operazioni di M&A, 32 operazioni di Debt Advisory, per un valore complessivo di 7,8 miliardi di euro. L'identità di Clearwater si basa su una storia trentennale e su rapporti di fiducia con imprenditori, private equity e aziende ed evidenzia gli obiettivi chiave di questo nuovo capitolo prendendo in considerazione i pilastri alla base del brand: ambizione, esperienza, sincerità e affidabilità.

Per il Gruppo si tratta di uno step fondamentale che si inserisce all’interno di un percorso di sviluppo che ha visto un’importante crescita nell’ultimo anno ed investimenti in tutte le aree dell’azienda: Clearwater ha incrementato significativamente la sua quota di mercato internazionale continuando a investire e a estendere la sua presenza sul territorio, sviluppando competenze trasversali e attirando i migliori talenti. Attraverso la rinnovata brand identity e un nuovo scopo, Clearwater vuole comunicare i propri tratti distintivi, che riflettono la capacità del Gruppo di adattarsi, di relazionarsi a livello personale con i propri stakeholders e impegnarsi per ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.

“Questa tappa del nostro percorso di crescita è il risultato di un dialogo aperto con i nostri clienti e i nostri collaboratori, sia i partner che le nuove generazioni”, ha affermato Phil Burns, Presidente di Clearwater. “Abbiamo una solida base di valori condivisi che si traducono in atteggiamenti e comportamenti peculiari di Clearwater, e abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di manifestarli all'esterno. Si tratta di un passo ulteriore e naturale, dal momento che stiamo investendo in tutte le aree dell'azienda, compresi il brand, il marketing e la comunicazione. Con la nuova brand identity vogliamo evidenziare la nostra etica da challenger giovani e innovativi, oltre al fatto di essere come molti dei clienti che serviamo, ovvero orgogliosi di essere coraggiosi, diversi e intraprendenti”.

Il progetto di rebranding è stato sviluppato attraverso un processo bottom-up, che ha coinvolto stakeholder interni ed esterni, con l'obiettivo di costruire la nuova identità sui valori fondanti del Gruppo, riconosciuti da tutti. La nuova brand identity di Clearwater posiziona il Gruppo come ‘the home of Corporate Finance’, un luogo di empatia, affidabilità, possibilità e ispirazione, con un team globale di advisor finanziari. Un partner trasparente e affidabile, caratterizzato dalla cultura del rispetto. Il nuovo logo, infatti, simboleggia una casa, ovvero un luogo di crescita, dove si coltivano relazioni profonde e dove le imprese e i loro azionisti hanno la possibilità di raggiungere i loro obbiettivi.

La nuova identità rappresenta, dunque, Clearwater come un Gruppo che apre le proprie porte per consentire a un maggior numero di aziende di valorizzare il proprio business. Un luogo su cui possono contare per ottenere un’assistenza che dia forma alla loro storia e alle prospettive future con la cura e l'attenzione che meritano. Una società orientata alle persone e convinta che tutti gli stakeholder possono trarre vantaggio dal loro lavoro.

Questo approccio viene ulteriormente esplicitato dal payoff “Unleashing potential. Unlocking the future”, che evidenzia come Clearwater investa sulle relazioni e impieghi la propria esperienza per consentire alle aziende di prendere decisioni che ne accrescano il valore e ne realizzino il pieno potenziale nel lungo periodo.

“Clearwater è una realtà dinamica ed in forte espansione, di cui siamo orgogliosi di far parte. La nuova brand identity ben rappresenta le caratteristiche del Gruppo che, tra le tante società di advisory, in questi anni ha saputo distinguersi non solo per la grande professionalità e una consolidata rete internazionale, ma anche e soprattutto per i valori che stanno alla base del modo in cui lavoriamo, come innovazione, progresso e benessere”, ha affermato Francesco Perrini, Managing Partner di Clearwater International in Italia. “Attraverso questi nostri valori – che oggi trovano forma in un brand e un purpose nuovi – abbiamo saputo consolidare il nostro posizionamento nel panorama dell’M&A in Italia, anche grazie alla continua ricerca di talenti che ha permesso di far crescere il nostro team e di inserire figure di elevato standing professionale”.