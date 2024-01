CNP Assurances, annunciata la nomina di Marie-Aude Thépaut come CEO

CNP Assurances nomina Marie-Aude Thépaut come Chief Executive Officer del Gruppo

Su proposta del Comitato per le remunerazioni e nomine, il Consiglio di Amministrazione di CNP Assurances ha nominato Marie-Aude Thépaut CEO del Gruppo. Succede a Stéphane Dedeyan, nominato il 18 ottobre 2023 presidente del Consiglio di Amministrazione de La Banque Postale. Il Consiglio di Amministrazione tiene a esprimere i suoi più vivi ringraziamenti a Stéphane Dedeyan per il suo eccezionale contributo alla trasformazione di CNP Assurances. Impegnato a fianco del nostro azionista La Banque Postale nella costruzione di un leader della bancassicurazione all’interno del grande polo finanziario pubblico francese, Stéphane Dedeyan ha fatto di CNP Assurances un assicuratore completo, portando a termine la fusione con La Banque Postale e l'integrazione delle attività assicurative di La Banque Postale all'interno di CNP Assurances.

Il Consiglio di Amministrazione esprime apprezzamento per la sua azione decisiva a favore dello sviluppo multi-partner e internazionale di CNP Assurances. Il Consiglio di Amministrazione è lieto di affidare la direzione generale di CNP Assurances a Marie-Aude Thépaut precedentemente direttrice della Business Unit Europe hors France del Gruppo per implementare l’ambizioso progetto di sviluppo strategico in tutti i nostri mercati in Francia e a livello internazionale. La sua visione strategica e manageriale innovativa sarà una risorsa innegabile per promuovere il modello multi-partner, internazionale e responsabile del nostro Gruppo al servizio dei nostri partner e dei nostri clienti nelle diverse aree geografiche.

Questa decisione del Consiglio di Amministrazione di CNP Assurances è stata notificata all'ACPR come previsto dall'articolo L612-23-1 del Code monétaire et financier pour les dirigeants effectifs des organismes d’assurance. Biografia di Marie-Aude Thépaut Attuario certificato, Marie-Aude Thépaut (40 anni) ha conseguito un Master in matematica, specializzazione attuariale, presso l'Euro-Institut d’actuariat (Université de Bretagne Occidentale – 2006).

Entrata in CNP Assurances nel 2006 come attuario, nel 2011 è diventata responsabile del dipartimento attuariale all'interno della direzione tecnica. Nel 2014 assume la responsabilità del dipartimento rischi assicurativi, all'interno della direzione rischi, prima di diventare Direttrice del dipartimento supervisione e coordinamento delle filiali nel 2020. Nel 2021, è stata nominata Direttrice della gestione della performance nella direzione finanziaria prima di assumere la responsabilità della nuova BU Europe hors France, il 1° giugno 2022, e di diventare membro del Comitato Esecutivo. Ha così contribuito allo sviluppo internazionale di CNP Assurances riunendo e guidando le filiali e succursali europee (4 filiali e 2 succursali), negoziando partnership strategiche e sviluppando il modello aperto in Europa.

Véronique Weill, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CNP Assurances, ha dichiarato: "Nel corso della sua carriera in CNP Assurances, Marie-Aude Thépaut ha dimostrato capacità eccezionali, tanto sul piano tecnico che manageriale, e ha messo a frutto la sua profonda conoscenza del settore assicurativo, sia in Francia che all’estero. Lei è l’esempio della vitalità della nostra azienda. Insieme a tutta la squadra, avrà a cuore di condurre lo sviluppo del business al servizio dei nostri stakeholder in un mondo in profondo cambiamento. Ci tengo a ringraziare personalmente Stéphane Dedeyan per la sua azione in favore dello sviluppo e trasformazione di CNP Assurances. Ha colpito soprattutto per la sua capacità di liberare energie e mobilitare tutti i dipendenti al servizio della collettività. Sono lieta di continuare la nostra collaborazione con lui all'interno del gruppo di bancassicurazione che formiamo con La Banque Postale".