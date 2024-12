Compagnia dei Caraibi: supporto all’Associazione QUORE con il progetto TOHOUSING+

Compagnia dei Caraibi: il sostegno all’Associazione QUORE con la riqualificazione di un immobile a Torino per accogliere persone LGBTQ+ in emergenza abitativa

Compagnia dei Caraibi, leader nell’importazione e distribuzione di bevande premium e over premium, conferma il proprio impegno sociale supportando l’Associazione QUORE e il progetto TOHOUSING+, un innovativo hub sociale dedicato all’accoglienza e all’inclusione. Il progetto, che combina spazi abitativi ad uso misto con iniziative per la coesione sociale, mira a generare risorse per la comunità e a sostenere persone in situazioni di fragilità.

L’azienda, da sempre impegnata nella promozione del capitale umano e sociale, ha annunciato insieme all’Associazione QUORE l’avvio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’immobile sito in Corso Farini 20 a Torino. Questo spazio sarà dedicato all’accoglienza temporanea di persone LGBTQ+ in emergenza abitativa, con l’allestimento di camere doppie per ospitare fino a 12 persone secondo il modello dell’housing first. Inoltre, saranno sviluppati spazi di aggregazione per favorire l’integrazione e la coesione sociale della cittadinanza.

Compagnia dei Caraibi ha contribuito economicamente alla realizzazione di queste attività, sostenendo interventi come la raccolta di beni di prima necessità, l’alimentazione e il supporto psicologico per gli ospiti di TOHOUSING+. “Siamo felici e orgogliosi di fare parte del progetto TOHOUSING+ e di supportare l’Associazione QUORE", dichiara Fabio Torretta, General Manager di Compagnia dei Caraibi, "fin dalla nostra fondazione abbiamo lavorato per creare un ambiente che promuova il benessere, l’uguaglianza sociale e la gender equality, contrastando ogni forma di discriminazione. TOHOUSING+ rappresenta per noi un progetto in cui ci riconosciamo pienamente, condividendone valori e principi”.

Alessandro Battaglia, presidente dell’Associazione QUORE, sottolinea il valore della collaborazione con Compagnia dei Caraibi: “Abbiamo trovato un partner autentico e attivo, che crede nei nostri progetti di inclusione e nella promozione umana e territoriale. Siamo certi che da questa sinergia possano nascere opportunità di crescita personale e sociale, contribuendo a migliorare la società civile e il futuro delle nuove generazioni”.

Il progetto TOHOUSING+ rappresenta un modello innovativo di accoglienza e inclusione, riflettendo l’impegno condiviso di Compagnia dei Caraibi e Associazione QUORE verso un futuro più equo e solidale.