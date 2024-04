Compagnia dei Caraibi lancia 'Oroboro': il progetto di comunicazione inedito

Compagnia dei Caraibi presenta 'Oroboro': il nuovo progetto per gli strumenti di comunicazione e commerciali del Gruppo

Compagnia dei Caraibi, leader nel settore dell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium provenienti da tutto il mondo, insieme a birre craft italiane, presenta il progetto Oroboro. Questa nuova iniziativa rappresenta il volto innovativo degli strumenti di comunicazione e commerciali utilizzati per interagire con il canale commerciale. Si tratta di una narrazione inedita che rivoluziona e rinnova i canali di comunicazione e vendita di Compagnia dei Caraibi: dal blog di approfondimento intitolato "Around the Blog", che esplora il mondo dell'azienda, al booklet "Tales from the Box", una pubblicazione cartacea inviata ai clienti insieme al primo ordine di ogni nuova stagione, fino al nuovo catalogo Oroboro Magazine.

Il nome Oroboro evoca l'immagine di un serpente che si morde la coda, richiamando un simbolo antico che rappresenta un ciclo eterno di rinascita. L'obiettivo è quello di mantenere costantemente viva la curiosità riguardo all'offerta di consumo; i contenuti presentati seguono il susseguirsi delle stagioni, adattandosi ai temi e ai momenti di consumo. Questa narrazione stagionale amplia l'approccio rispetto alla logica precedente, concentrandosi sulla narrazione delle storie di brand e prodotti. All'interno di Oroboro sono presenti diversi livelli di lettura.

I testi, la selezione dei prodotti e il tono di voce si rivolgono direttamente a coloro che cercano ispirazione e approfondimenti per migliorare la loro offerta di servizi. Si tratta di un'esperienza completa, immersiva, interattiva e innovativa che unisce catalogo, magazine, blog e portale web, guidando l'utente attraverso un percorso omnicanale alla ricerca del giusto equilibrio tra individuo, mondo reale, supporti cartacei e digitale.

Il nuovo catalogo, concepito come un magazine semestrale con due uscite annuali previste per aprile e ottobre, si rivolge ai professionisti del settore e agli appassionati con una strategia comunicativa multicanale, trasformando uno strumento di vendita in un vero e proprio strumento narrativo, sia cartaceo che digitale. Offre interviste, approfondimenti e suggerimenti su nuovi luoghi, modi e momenti per bere, offrendo una prospettiva unica su come proporre e consumare la selezione di prodotti importati e distribuiti in esclusiva da Compagnia dei Caraibi. Mentre da un lato troviamo una selezione di contenuti più narrativi, integrati e ampliati su Around the Blog nel corso dei mesi, dall'altro le informazioni tecniche e l'intero portfolio rimangono accessibili tramite QR-Code in pagina, che indirizzano l'utente alla piattaforma di vendita di Compagnia dei Caraibi.

Oroboro Magazine rappresenta un concentrato di influenze creative e include diverse forme di espressione artistica nel rispetto dei valori di Compagnia dei Caraibi, confermando così il suo impegno nella promozione dei valori di cultura, arte e sostenibilità, che l'ha portata a ottenere la certificazione B Corp lo scorso settembre. Il focus del magazine è sulla primavera e sull'estate, stagioni della scoperta e del viaggio. Le sezioni editoriali presentano una miscela creativa di narrazioni ispirate dai brand, l'utilizzo di tecnologie innovative e collaborazioni con giovani scrittori.

Si tratta di un progetto realizzato dall'agenzia Ribelli Digitali con la collaborazione di giornalisti di settore, membri del team advocacy dell'azienda, illustratori, creatori, produttori, artisti AI, chef e bartender e una speciale collaborazione con la Scuola Holden, coordinata da Marina Lanza, per la creazione di racconti, articoli, video e illustrazioni inedite.

Edelberto Baracco, Chief Executive Officer Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato: “Con Oroboro vogliamo dare una veste dinamica, rinnovata e innovativa agli strumenti commerciali e di comunicazione con i quali Compagnia dei Caraibi dialoga al mercato. Ridefiniamo il concetto di catalogo e ci spingiamo oltre, integrando strumento di vendita e di cultura in un’esperienza interattiva, unica che riflette la nostra costante ricerca di innovazione e coinvolgimento della community e degli appassionati. Siamo entusiasti di introdurre al mercato questo nuovo approccio agli strumenti commerciali nel mercato professionale”.

“Con una prospettiva innovativa e orientata al cliente, puntiamo a trasformare il catalogo in una risorsa dinamica, capace di adattarsi alle stagioni, ai trend e ai luoghi di consumo. Le referenze strategiche sono inserite nelle quattro vetrine prodotto e negli approfondimenti contenuti all’interno delle pagine. Combinando suggerimenti per il consumo e disponibilità di informazioni tecniche accessibili tramite QR-Code, ci proponiamo di rafforzare le relazioni con i clienti attivi, attirarne di nuovi, ispirare la community e consigliarla verso un consumo nuovo e sempre consapevole", ha commentato Juri Persiani, Chief Commercial Officer Compagnia dei Caraibi.

Francesco Animobono, Spirits Category Manager Compagnia dei Caraibi, ha concluso: “Oroboro rappresenta un’opportunità unica per esplorare e valorizzare il nostro portfolio. La nostra selezione incarna ed esprime i nostri valori e i messaggi che vogliamo trasmettere. Ci siamo spinti oltre la rappresentazione per singole categorie per legare il prodotto maggiormente ai momenti e ai luoghi di consumo. Questo è un nuovo assist che mettiamo a disposizione del successo dei brand e della capacità della community di rinnovare la propria offerta al cliente”.