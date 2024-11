Compagnia dei Caraibi, presentato il nuovo numero di Oroboro per la stagione autunno-inverno

Compagnia dei Caraibi, arriva il secondo numero di Oroboro: racconti e visioni per l'autunno-inverno tra viaggio, classici intramontabili e nuovi trend

Compagnia dei Caraibi, azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink premium e ultra-premium provenienti da tutto il mondo, oltre a birre artigianali italiane, lancia il nuovo numero del progetto Oroboro. Questo strumento di comunicazione e vendita, dedicato al canale commerciale, si presenta come un’esperienza narrativo-visiva che racconta l'evoluzione dell'azienda attraverso un approccio multicanale.

Oroboro è un magazine che mette al centro i prodotti e il contesto di consumo, proponendo un’esperienza immersiva che va oltre il semplice catalogo. Il numero #2, dedicato alla stagionalità autunno-inverno, esplora tre macro-temi: Lifestyle, New Trends e Neverending Classics, presentando le proposte di Compagnia dei Caraibi in un ordine che privilegia il momento e la forma del consumo. L’obiettivo è rispondere a un mercato in continua evoluzione, mantenendo l’azienda fedele al proprio spirito di ricerca e innovazione, per portare lo spirito della convivialità sulle tavole di tutti.

Nelle sezioni editoriali emergono contaminazioni creative tra racconti, reportage ed interviste, oltre all’impego di arti illustrative, con l’obiettivo di trasportare l’appassionato o l’addetto al settore all’interno dell’universo di scoperta di Compagnia dei Caraibi. Se da un lato si ritrova una selezione di contenuti più narrativi, integrati e ampliati su Around the Blog e Oroboro Tales, dall’altro le informazioni tecniche e l’intero portfolio restano accessibili tramite pratico QR-Code nella versione cartacea e link cliccabile sulle immagini delle bottiglie nella versione digitale. Entrambe le possibilità rimandano l’utente alla piattaforma di vendita di Compagnia dei Caraibi.

Il nuovo numero di Oroboro si distingue per l'introduzione di novità rilevanti, sia in termini di brand che di categorie di prodotti. Tra le novità spicca Tequiero, il tequila di Guè, e il cocuy Saroche, insieme al clairin Saint Benevolence, nuove proposte che arricchiscono l’offerta di Compagnia dei Caraibi e attraggono un pubblico sempre più curioso ed esigente. La collaborazione con giornalisti di settore, illustratori, chef, bartender, artisti digitali e altri professionisti ha contribuito alla creazione di questo catalogo innovativo.

Il progetto Oroboro, realizzato dall’agenzia Ribelli Digitali, riflette i valori di Compagnia dei Caraibi, da sempre impegnata nella promozione di arte e cultura. Il serpente che si morde la coda, simbolo di continuo rinnovamento e trasformazione, rappresenta perfettamente la filosofia alla base di Oroboro, un invito alla curiosità e alla scoperta.

L’approccio multicanale di Oroboro si esprime attraverso vari strumenti: da Around the Blog, il blog di approfondimento dell’azienda, al booklet Oroboro Tales, che viene spedito ai clienti con il primo ordine di ogni nuova stagione, fino al catalogo Oroboro Magazine. L’obiettivo è offrire un'esperienza immersiva e interattiva che fonde il mondo digitale e quello cartaceo, accompagnando l’utente in un percorso di scoperta senza soluzione di continuità tra i vari canali di comunicazione.

Con questo progetto, Compagnia dei Caraibi conferma la sua leadership nel settore e il suo impegno a portare al pubblico un’offerta sempre più raffinata, combinando innovazione, tradizione e un’approfondita attenzione al design e alla comunicazione visiva.