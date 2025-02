Compie 30 anni EuroTrad, il Language Service Provider nato a Urbino

EuroTrad compie 30 anni: da Urbino al mondo, traduzione e innovazione senza confini

Nel 2025 EuroTrad spegne 30 candeline: tre decadi di traduzioni per imprese internazionali, di studio e tecnologia, per un piccolo ma affiatato team di persone che hanno reso questa azienda una realtà solida e dal respiro globale, pur operando da una piccola città nel cuore dell’Italia: Urbino, una delle culle del Rinascimento. Fondata nel 1995 da Andrea Catani, oggi CO-CEO insieme ad Andreza Pavani, EuroTrad ha attraversato epoche di trasformazione radicale nel mondo della traduzione e della società, in generale: dai primi siti web negli anni ’90 fino all’intelligenza artificiale di oggi.

Un'azienda che, negli anni, ha saputo evolversi e rafforzarsi, ottenendo ben tre certificazioni UNI ISO, a conferma della qualità e dell'affidabilità dei suoi servizi. Il team interno, altamente specializzato, è supportato da una rete globale di circa 500 collaboratori madrelingua professionisti, a garanzia di flessibilità e precisione su ogni progetto. Oltre ai servizi di localizzazione e transcreazione, EuroTrad offre soluzioni avanzate come speakeraggio, sottotitolaggio, data annotation, copywriting multilingue in ottica SEO e quality check, rispondendo alle esigenze di un mercato globale sempre più competitivo e multicanale.

"Quando abbiamo iniziato, in Italia c’erano pochissime agenzie di traduzione. Erano gli anni pionieristici di Internet, e da allora non ci siamo mai fermati. Oggi il settore si è evoluto enormemente ma il filo rosso che ci guida è sempre lo stesso: la centralità della persona, intesa sia come professionista della nostra squadra sia come cliente che si rivolge a noi", racconta Andrea Catani.

Da Urbino al mondo: localizzazione internazionale da un luogo “remoto”

Scegliere di fare impresa a Urbino può sembrare un paradosso per un’azienda con una visione globale. Eppure, per Andreza Pavani, questo è un valore aggiunto: “Sono arrivata qui dal Brasile tanti anni fa e ho scelto di rimanere. Urbino è un luogo raccolto, difficilmente raggiungibile per certi versi, ma oggi la tecnologia ci permette di essere connessi con il mondo senza rinunciare all’alta qualità della vita che abbiamo qui, fatta di arte e natura, circondati di bellezza: una dimensione davvero a misura d’uomo. È un po’ il simbolo di come lavoriamo: un mix di radici e apertura, tradizione e innovazione”.

Urbino, con la sua storia di letterati e umanisti, è il palcoscenico perfetto per un’azienda che ha fatto della cultura il proprio mestiere. “Già ai tempi del Duca di Urbino si parlava di progresso e di tecnologia. Oggi non è diverso: anche nel nostro settore, gli strumenti cambiano, ma la mente umana resta centrale", aggiunge Catani.

Traduttori tra umanità e tecnologia

Oggi la traduzione vive un momento di grande cambiamento. L’intelligenza artificiale è entrata nel settore, generando curiosità e timori. Ma per EuroTrad la risposta è chiara: "L’AI non ci spaventa. Anzi, è uno strumento straordinario, se usato bene. La nostra visione è che la tecnologia debba affiancare l’uomo, non sostituirlo", afferma Pavani.

Questa filosofia si riflette nell’approccio sartoriale dell’azienda: ogni progetto è cucito su misura, con un equilibrio tra strumenti avanzati e creatività umana. "Ci sono clienti disorientati dai cambiamenti, ma la certezza restano le persone. La differenza la fa chi guida questi strumenti, chi sa usarli con intelligenza e sensibilità", sottolinea Catani.

30 anni di relazioni, cultura e innovazione

EuroTrad non è solo un’agenzia di traduzioni, ma un punto di riferimento per clienti prestigiosi che, oltre ai servizi linguistici, come localizzazione e transcreazione, apprezzano il valore aggiunto di un rapporto umano e l’allure culturale del luogo. "I nostri clienti spesso iniziano il meeting o la call parlando di arte, di territorio, di storia. È un segnale forte: la cultura resta un ponte tra le persone, indipendentemente dagli strumenti tech che usiamo". Solo nell'ultimo anno, oltre 600 aziende, sia in Italia che all’estero, brand trasversali per industry del calibro di Hachette, Polimoda, Vida, OVS, Bottega Verde, Ferrino e molti altri, hanno scelto i servizi linguistici di EuroTrad, consolidando la sua presenza internazionale.

Guardando al futuro, la società continua a evolversi, sempre aperta a nuove tecnologie e collaborazioni, ma con un elemento costante: la fiducia nelle persone. “Crediamo nel valore della creatività umana e questo approccio viene premiato, lo dimostrano i tanti colloqui fatti di recente, siamo percepiti sul territorio come un’azienda innovativa e appealing per chi si affaccia al mondo della traduzione. Apertura al nuovo, senza perdere i propri valori: questa è la chiave per fare davvero la differenza", conclude Pavani.