Comune di Noci, annunciato evento sulle strategie per lo Sviluppo Sostenibile

Comune di Noci: il 16 febbraio l'incontro formativo 'Pianificazione, sviluppo sostenibile e rilancio dell'economia'

"Pianificazione, sviluppo sostenibile e rilancio dell'economia". È questo il titolo dell’evento formativo che si svolgerà venerdì 16 febbraio, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso la Sala Convegni Mu.Ra. a Noci. Un’iniziativa organizzata dal Comune di Noci con la collaborazione degli ordini professionali del settore e patrocinata dalla Regione Puglia. L'incontro è rivolto a imprenditori, tecnici e cittadini, con l'obiettivo di mettere in luce tematiche fondamentali per una pianificazione efficace del territorio nel breve e medio termine.

Il programma prevede la partecipazione di esperti di alto profilo, i quali forniranno contributi significativi nelle quattro sessioni programmate. Tra i focus dell'evento figurano: l'adozione di piani urbanistici innovativi, la valorizzazione del paesaggio come motore di sviluppo economico, lo sviluppo di ambiti produttivi e l'introduzione di nuove forme di incentivazione per le imprese, e strategie per la ristrutturazione edilizia e l'attuazione di un nuovo piano casa.

Un aspetto importante di questo evento è l'opportunità per i partecipanti di ottenere crediti formativi professionali, grazie al sostegno degli ordini professionali coinvolti. L'evento sottolinea l'importanza della sinergia tra enti pubblici, imprenditori, associazioni e cittadini, essenziale per il successo di progetti ambiziosi che mirano al rilancio economico attraverso un approccio sostenibile e innovativo.