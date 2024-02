Comune di Noci: inaugurato il Punto di Facilitazione Digitale

Comune di Noci: annunciata l'apertura del Punto di Facilitazione Digitale

Venerdì 2 febbraio segna un importante passo verso l'inclusione digitale per i cittadini di Noci, con l'inaugurazione del Punto di Facilitazione Digitale presso l'ex Info Point di via Cappuccini n.6, a pochi passi dalla Biblioteca Comunale. L'apertura di questo punto digitale è stata resa possibile grazie a un finanziamento ottenuto in risposta all'avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione della Rete regionale dei Punti di Facilitazione Digitale, un'iniziativa promossa dalla Regione Puglia e finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inquadrato nell’ambito della misura nazionale 1.7.2.

L’obiettivo del progetto è quello di accrescere le competenze digitali dei cittadini, per favorire l’utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. In particolare, si punta a promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’utilizzo dei servizi online. In questo modo, si mira a semplificare il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Il facilitatore digitale fornirà servizi di formazione e assistenza personalizzata individuale, erogata preferibilmente su prenotazione, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi pubblici digitali. Prevista la formazione in gruppi, in presenza e con canali online, attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti, e formazione online, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali.

Presso i Punti di facilitazione digitale i cittadini potranno ricevere un aiuto per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, come l’App IO, la piattaforma pagoPA, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e il Fascicolo sanitario elettronico, ma riceveranno un supporto pratico e dedicato anche su altri servizi, come la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali. Gli orari di apertura dello sportello sono previsti per il lunedì e mercoledì, dalle ore 8.30 alle 13.30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile inviare una mail a puntidigitali@consorziomeridia.it oppure contattare il numero verde 800 911 912.