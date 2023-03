Cosmoprof 2023, B-SELFIE torna a Bologna da protagonista

B-SELFIE presenta a Cosmoprof 2023 nuovi trattamenti rivoluzionari e il beauty network B-SELFIE World

B-SELFIE, l’innovativo beauty brand italiano con sede a Bergamo, torna protagonista a Cosmoprof 2023 e lancia, oltre a una nuova linea di trattamenti rivoluzionari, il beauty network B-SELFIE World. Dopo il successo del primo “filler fai da te” per contorno occhi e labbra, l’azienda presenta a Bologna importanti novità, come la linea intraepidermica professionale Deep disponibile nelle tre declinazioni B-SELFIE Deep, B-SELFIE Deep Tensor e B-SELFIE Deep DNA-RNA, pensata per donare al viso un immediato effetto lifting.

Per quanto riguarda la linea labbra di B-SELFIE, ad affiancare il primo lip filler “fai da te” e il siero labbra ultra-filler, arriva il primo trattamento Plump & Care B-SELFIE Lips Secret, composto da quattro prodotti: lipgloss volumizzante, primer matt volumizzante, scrub in stick nutriente e maschera notte rigenerante. Inoltre, a Cosmoprof, B-SELFIE porta Carboxy CO2 che, senza l’utilizzo di aghi, è in grado di riprodurre gli effetti della carbossiterapia medicale. Tutti i prodotti sono frutto dell’intensa attività di ricerca e sviluppo che, da sempre, caratterizza il brand.

Grande novità è rappresentata dal lancio del progetto B-SELFIE World, nato sulla scia del successo dell’e-commerce del brand che conta ad oggi 350.000 clienti attivi, 200 milioni di visualizzazioni e oltre 3,5 milioni di visite. B-SELFIE World indirizzerà i clienti online ai 200 B-SELFIE Hub centri estetici che si affilieranno nel corso del 2023. L'iniziativa ha l'obiettivo di estendere il modello di business dell'azienda, integrando B2B e B2C.

“Le avanzate formulazioni cosmetiche, in sinergia ai nuovi metodi applicativi ispirati al mondo della medicina estetica, permettono a B-SELFIE di rappresentare l’avanguardia dell’innovazione anche in un panorama in rapida e continua evoluzione come quello del mercato della cosmesi”, ha spiegato Marco Di Iulio, CEO di B-SELFIE. “L’innovazione è lo strumento attraverso il quale B-SELFIE racconta la sua vocazione. La filosofia che governa le linee guida dell’attività di ricerca di B-SELFIE permette al brand di progettare e sviluppare cosmetici in grado di stimolare risposte fisiologiche e naturali che promettono una bellezza senza tempo”.

“La nostra missione è convogliare l’ispirazione e le competenze di tutte le proprie risorse per dare un tangibile contributo alla qualità della vita grazie allo sviluppo di prodotti, metodi e tecnologie cosmetiche in grado di promettere una bellezza che vince il tempo. B-SELFIE World è un grande progetto con cui renderemo facilmente fruibili a tutti i nostri clienti i prodotti e i servizi frutto della nostra attività di ricerca e sviluppo, attraverso una piattaforma multimediale avanzata che permetterà di acquistare prodotti e prenotare servizi presso i 200 Hub B-SELFIE centri estetici sul territorio che sceglieranno di affiliarsi al network”, ha concluso Di Iulio.

Allo stand B-SELFIE saranno presenti, nel corso delle giornate di fiera, anche le celebrities testimonial del brand: Valeria Cardone, Erica Piamonte e Ursula Bennardo. Chi visiterà lo stand sabato 18 avrà l'occasione di incontrare Costantino Vitagliano, mentre domenica 19 la diva Valeria Marini.

L’intervista di affaritaliani.it a Marco Di Iulio, CEO B-SELFIE

"B-SELFIE World è il completamento di tutto il progetto B-SELFIE, che parte da un'esperienza B2B. Dopo il periodo della pandemia abbiamo deciso di trasformare l'azienda in una beauty company online", ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Marco Di Iulio, Ceo di B-SELFIE. L'integrazione del modello B2C alla strategia aziendale ha generato grande soddisfazione, spiega Di Iulio: passando dal rapporto diretto col pubblico, con B-SELFIE World l'azienda torna a rivolgersi all'ambito professionale con un'offerta solida, nata dalla volontà espressa dal cliente di poter ricevere direttamente nel centro estetico il trattamento ideato da B-SELFIE.

"Indirizzeremo quindi i 350 mila clienti attivi che contiamo ad oggi a questi centri estetici, che offriranno, ad esempio, i nostri trattamenti intraepidermici", ha proseguito Di Iulio. Per aderire a B-SELFIE World, i centri estetici dovranno rispettare alcune caratteristiche: possedere un numero di cabine superiore a 2, avere almeno un collaboratore e un bacino utenze di almeno 35 mila persone. "Vi sarà una parte di formazione attraverso corsi online, un sito web professionale dedicato ai centri che entreranno a far parte di B-SELFIE World e la possibilità, per i professionisti, di usufruire dell'assistenza da parte del medico estetico", ha spiegato il CEO.

Per quanto riguarda invece i prodotti che B-SELFIE porta a Cosmoprof 2023, Di Iulio ha affermato: "Le nostre novità si basano sull’innovativa applicazione intraepidermica del trattamento. La linea Deep si articola in tre prodotti, B-SELFIE Deep, B-SELFIE Deep Tensor e B-SELFIE Deep DNA-RNA, che favorisce la rigenerazione cellulare", ha concluso Di Iulio.