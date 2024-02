Covivio supera il miliardio di euro di ricavi nel 2023

Covivio, oltrepassato il miliardo di euro di ricavi consolidati nel 2023

In un anno difficile per il comparto immobiliare, volano i conti di Covivio. Alla fine del 2023 la società ha oltrepassato il miliardo di euro di ricavi consolidati e i 648 milioni di euro di pertinenza del Gruppo, con una crescita del 6,4% rispetto a un anno prima. In questo contesto, i ricavi derivanti da immobili a uso ufficio sono saliti del 5,2% mentre quelli garantiti da immobili residenziali in Germania sono cresciuti del 3,9% (rispetto al +3,1% nel 2022). Balzo in avanti anche della componente ricettiva i cui ricavi sono saliti lo scorso anno del 12,7%. I dati sono in linea con i risultati annunciati nel corso del 2023.

Tutto questo ha permesso di ottenere un risultato netto ricorrente di 435 milioni di euro (pari a 4,47 euro/azione) rispetto al target iniziale di 410 milioni. “In un contesto immobiliare caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse, Covivio si è adattata rapidamente, grazie soprattutto a 720 mln di euro di nuovi accordi di vendita. Allo stesso tempo, l’attività di asset management e l’aumento dei ricavi del +6,4% a perimetro costante hanno consentito una crescita del risultato ricorrente. Nel 2024 manterremo la nostra disciplina finanziaria, proseguendo nel percorso di crescita del risultato ricorrente”, spiega Christophe Kullmann, amministratore delegato di Covivio.

Per il 2024 la società guidata in Italia da Alexei Dal Pastro si propone adesso di raggiungere un obiettivo di vendite per 580 milioni di euro e una proposta di dividendo di 3,30 euro/azione, con opzione di pagamento in azioni. In termini strategici, invece, l’anno appena iniziato dovrebbe permettere di estrarre il potenziale di crescita attraverso l’indicizzazione, la rinegoziazione e le attività di asset management (compresa la finalizzazione prevista nel secondo semestre di uno scambio di asset con AccorInvest).

Sul fronte del bilancio, nel 2024 la società si è posta un obiettivo di risultato netto ricorrente (EPRA Earnings rettificato) di circa 440 milioni di euro con la determinazione a pagare un dividendo totalmente in contanti nel 2024 con un payout ratio superiore all’80%. In Italia Covivio ha 3 miliardi di investimenti, per lo più posizionati a Milano. “Nel Paese si concentrano 100 dei 700 milioni delle nostre vendite nel 2023, soprattutto con i prodotti secondari”, spiega Dal Pastro. “Abbiamo circa 9.000 metri quadri di contatti di affitto con una percentuale del 98,7% di occupazione, al top del Gruppo”.

A metà 2024 inoltre, sarà consegnato il nuovo headquarters di L’Oreal a Milano, mentre le sedi di Snam, Moncler e Corte Italia sono in una fase di lavori molto avanzati, come l’immobile Merian di Rozzano. “Con Ca’ del Chiostro a Padova abbiamo cominciato un intervento nel residenziale, con la riqualificazione dell’immobile e la vendita delle unità, da terminare per il 2025”, aggiunge Dal Pastro. “Vogliamo che questo intervento sia una palestra per il futuro”.