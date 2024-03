Crazy Pizza: nuove aperture in Middle East, Europa e America

Crazy Pizza: annunciata l'apertura di nuovi ristoranti in Middle East, Europa e America

Crazy Pizza annuncia una serie di nuove aperture in tre differenti continenti (Middle East, Europa e America), che si aggiungeranno nei prossimi mesi alle attuali 10, già presenti a livello internazionale. In Medio Oriente, area da sempre strategica per il brand già presente con 4 location in 3 differenti Paesi, l’attenzione è rivolta prima in Bahrain, la cui apertura è prevista per l’inizio di aprile, e poi a Neom, la più grande Smart City del mondo, un progetto urbanistico visionario ideato in Arabia Saudita e considerato uno dei più grandi investimenti immobiliari di sempre.

Per quanto riguarda l’Europa, a maggio aprirà le porte il ristorante di Napoli, con splendida vista sul Vesuvio, e a seguire Crazy Pizza inaugurerà anche nella modernissima Marina di Varazze, dando via alla stagione balneare, seguita a breve dalla annuale riapertura estiva della prestigiosa location a Porto Cervo.

A giugno, invece, sarà operativa anche la nuovissima venue di Belgrado, una delle città più antiche d’Europa, seguita da altre importanti sorprese entro la fine dell’anno.

Inoltre, negli Stati Uniti è stato recentemente siglato uno strategico accordo di Joint Venture pluriennale che porterà alla prima apertura, entro fine anno a New York, seguita poi da una numerosa serie di aperture nelle location americane più prestigiose, sia a Est che a Ovest.

Impegnata a elevare il concetto di luxury-fun dining in Italia e nel mondo, con circa 10 aperture entro la fine dell’anno Crazy Pizza si prefigge di celebrare l'eccellenza italiana nel panorama internazionale diventando tra le più grandi realtà del settore a livello mondiale.