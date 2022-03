Credem, Marco Casini responsabile gestione e selezione del personale

Gruppo Credem, il direttore del personale Bassi: "Le persone sono il vero vantaggio competitivo di un'organizzazione, soprattutto se eroga servizi"

Giro di vite nel board risorse umane del Gruppo Credem: Marco Casini, 47 anni, è stato nominato nelle scorse settimane responsabile della gestione e selezione del personale. L’incarico è in continuità con l’obiettivo di proseguire nel costante miglioramento delle politiche di sviluppo e di crescita professionale delle persone del Gruppo, mantenendo una forte attenzione al loro benessere lavorativo.

“Sono orgoglioso di poter ricoprire questo ruolo e mi pongo fin da ora l’obiettivo di contribuire in maniera attiva a proseguire nel percorso di inserimento in azienda di persone che possano trovare la propria realizzazione professionale in Credem così come è stato per me”, ha dichiarato Marco Casini, responsabile della gestione e selezione del personale.

Entrato nel Gruppo nel 1994 e dopo un percorso iniziale in ambito commerciale, Casini ha svolto un’importante esperienza nella gestione delle persone che gli ha permesso di sviluppare competenze in ambito People Management. Dal 2009 ha poi proseguito la sua carriera manageriale passando dal coordinamento di Aree Territoriali a quello del Virtual Contact Center fino ad ottenere il ruolo di Responsabile della Rete Small Business.

“Riteniamo che le persone siano il vero vantaggio competitivo di un’organizzazione, soprattutto se eroga servizi. Consideriamo da sempre il loro benessere lavorativo una nostra priorità”, ha dichiarato Andrea Bassi, Direttore del Personale di Credem. “La nomina di Marco rappresenta un importante esempio di crescita interna del nostro management e di valorizzazione meritocratica delle nostre persone”.

Nel 2021 il Gruppo Credem ha ottenuto, per la seconda volta, la certificazione Equal Salary che attesta l’adozione di una politica salariale equa basata su aspetti tangibili che escludono i pregiudizi di genere, a conferma dell’applicazione di politiche di gestione del personale in grado di offrire le stesse opportunità a donne e uomini e la realizzazione di azioni concrete finalizzate a rendere l’ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Il Gruppo Credem, tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d’Europa, è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine 2021, tra raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 120 miliardi di euro.