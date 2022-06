Credem riceve il Premio Nazionale per l'Innovazione

Credem, premiato il progetto “Inventory Chain Platform"

Si è svolta ieri a Roma presso l’aula convegni del Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR) la dodicesima edizione della cerimonia di conferimento del “Premio Nazionale per l’Innovazione” in cui Credem, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, è stata premiata in qualità di vincitrice del Premio ABI per l’innovazione dei servizi bancari 2022 ottenuto grazie al progetto Inventory Chain Platform, basato sul pegno rotativo non possessorio su merci supportato, per la prima volta in Europa, dalla tecnologia blockchain. Il premio, assegnato quest’anno a 45 tra aziende, enti pubblici e persone fisiche, è stato istituito dalla Fondazione COTEC che si occupa di promuovere la cultura dell’innovazione in Italia.

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo ulteriore importante riconoscimento che testimonia il continuo impegno del Gruppo nella creazione di prodotti, servizi ed iniziative innovative in linea con le aspettative e i bisogni della clientela”, ha dichiarato Corrado Biuso, Responsabile Commerciale Medie e Grandi Imprese di Credem.

Il progetto “Inventory Chain Platform” lanciato da Credem è basato su un sistema innovativo di pegno rotativo non possessorio su merci supportato, per la prima volta in Europa, dalla tecnologia di registri digitali condivisi. In dettaglio, l’istituto può mettere a disposizione dei produttori una linea di credito ricevendo come garanzia le merci prodotte. L’impresa conserva i beni stessi presso i propri magazzini (pegno non possessorio) e potrà sostituirli nel corso del tempo con altri di pari valore (pegno rotativo). La novità assoluta di questa modalità è che, per la prima volta in Europa, è possibile monitorare costantemente la merce posta a garanzia tramite un sistema di database digitali condivisi tra il produttore e la banca (blockchain), sviluppati in collaborazione con Sopra Steria, uno dei leader europei della consulenza, dei servizi digitali e dello sviluppo software. Credem ha realizzato la prima operazione di questo tipo ad inizio 2022 con Latteria Soresina. Più in dettaglio la banca ha messo a disposizione della latteria una linea di credito di 20 milioni di euro che è garantita da forme di formaggio Grana Padano che restano presso i magazzini del produttore e sono monitorate tramite un sistema di registri digitali condivisi.

Il “Premio Nazionale per l’Innovazione” è stato istituito nel 2008 con l’obiettivo di riconoscere ed evidenziare annualmente le più rilevanti realizzazioni della capacità d’innovazione di imprese, università, amministrazioni pubbliche, singoli inventori, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione nel Paese. Il Premio consiste in un riconoscimento delle innovazioni avanzate, individuate tra quelle premiate annualmente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate nei settori dell’industria e servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario.