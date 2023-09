Credemtel, I semestre 2023: ricavi per oltre 18 mln, in crescita del 12,7%

Credemtel, Gruppo Credem: nel primo semestre 2023 ricavi in crescita a 18 milioni e utile lordo a 3,9 milioni

Ricavi per oltre 18 milioni di euro (+12,7% a/a), utile lordo pari a 3,9 milioni di euro (+5,2% rispetto a fine giugno 2022) ed un margine operativo lordo (Ebitda) di 5,2 milioni di euro (+3,7% a/a). Sono questi i principali risultati conseguiti nel primo semestre 2023 da Credemtel, società del Gruppo Credem guidata da Giancarlo Caroli, attiva nell’offerta di servizi digitali come fatturazione elettronica, conservazione digitale, gestione documentale e soluzioni di automazione per migliorare i processi e le performance aziendali sia in termini di efficienza sia di sostenibilità.

Giancarlo Caroli, Direttore Generale di Credemtel, ha dichiarato: “Quando un’azienda acquista un nostro servizio non realizza solo un investimento, ma abilita un percorso per esplorare il potenziale delle tecnologie digitali nel migliorare e rendere più efficaci i processi amministrativi, gestionali e finanziari. Non è più solo un tema di innovazione, ma di facilitare la nascita di nuove energie tra tutti gli stakeholder presenti in un’azienda per essere più competitivi, resilienti, collaborativi e sostenibili, riducendo anche il consumo delle risorse del pianeta”.

“In questo senso, significativa è la nostra offerta per supportare le filiere produttive tramite una moderna piattaforma di Supply Chain Finance, in sinergia con Credemfactor, e per proteggere le attività imprenditoriali tramite servizi di cyber security, sfruttando i fattori distintivi del Gruppo Credem nella gestione dei rischi e la collaborazione con Mediatech, società del Gruppo Relatech, grazie ad una partnership formalizzata nei mesi scorsi”, ha concluso Caroli.