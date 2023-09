Danone: Malaspina nuova Direttrice relazioni istituzionali e sostenibilità

Danone: Sonia Malaspina è la nuova direttrice relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Italia e Grecia

Già direttrice delle risorse umane, Sonia Malaspina è ora direttrice relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Danone Italia e Grecia, in seguito al passaggio di consegne con il predecessore Salvatore Castiglione. La manager è particolarmente impegnata sui temi di cura, pari opportunità e valorizzazione della diversità come leva per la creazione di valore economico e sociale.

Nel 2011, Malaspina ha ideato e implementato la parental policy in Italia, una policy estesa da Danone nel 2017 a tutto il mondo. Sonia Malaspina ha presentato il caso italiano al Ministero delle Pari Opportunità, alle United Nations Women, all’International Labour Office nel centenario di Maternity Protection e, recentemente, presso il Consiglio d’Europa e il Global Salzburg Seminar.

Nel 2020 ha lanciato in Danone la Caregiver Policy, che prevede il supporto alle persone che in azienda si occupano dei genitori anziani e delle persone fragili. Ha portato l’azienda a conseguire diverse certificazioni, tra cui la Certificazione Nazionale di Genere UNI Pdr125/22 nel giugno di quest’anno e la Certificazione Gender Equality European & International nel 2018.