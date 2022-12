“Data & AI in Life Science”, appuntamento il 13 dicembre

Ricerca clinica, analisi dei dati, digitalizzazione

IKN Italy annuncia la sesta edizione di DATA & AI IN LIFE SCIENCE, l’evento in programma in Live Streaming il prossimo 13 dicembre che presenterà 10 Casi applicativi di AI e Data Analytics in Sanità e in Ricerca Clinica.

Dopo più di 2 anni dall'approvazione del PNRR, la digitalizzazione del settore Life Science è tuttora sotto l’occhio del ciclone e il traguardo è ancora lontano. Soprattutto in quanto, secondo lo studio NetConsulting cube a ottobre, potrebbero essere 2 miliardi di euro i fondi che non verranno utilizzati nei prossimi tre anni, pari a oltre il 40% dell’ammontare totale stimato in progetti di sviluppo e adeguamento tecnologico.

L'obiettivo fondamentale è dare impulso alla digitalizzazione, integrando processi di diagnosi, cura e assistenza, nonché di supportare la vicinanza e la comunicazione al paziente.

Digitalizzare non significa solo utilizzare strumenti tecnologici come tablet e dispositivi mobile: quali procedure e strategie adottare?

In occasione di DATA & AI IN LIFE SCIENCE gli esperti del settore - tra cui Manager del Gruppo San Donato, Novartis, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, AtraZeneca, ASL di Foggia, oltre molti altri - condivideranno 10 casi applicativi di AI e Data Analytics in Sanità e in Ricerca Clinica:

si tratta di un confronto efficace su tutte le tematiche relative alla digitalizzazione, alla gestione dei dati a 360° e all’implementazione di strategie e di progetti AI per riuscire a coniugare aspettative e investimenti concreti entro il 2027.

L’evento è stato ideato con il contributo di un Advisory Board cui partecipano Top Manager di aziende di spicco del settore: Laboratoires Boiron, Città della Salute e Scienza di Torino – Ospedale Regina Margherita, Novartis, Istituto Ortopedico Rizzoli, Istituto Auxologico Italiano, AISIS.

DATA & AI in Life Science si rivolge a tutte le figure che in azienda sono coinvolte in progetti di implementazione di sistemi di AI e della gestione dei dati, come: Digital Clinical Development Director, Clinical Operation Director, Medical Digital Director, Strategy & Innovation Director, IT & Digital Director, CRO, Clinical Research Director, Chief Operation Officer di aziende Farmaceutiche, Ospedaliere e Istituti di Ricerca.

