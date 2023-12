Delta Pictures: numeri in crescita e nuovi progetti per il 2024

Delta Pictures continua a crescere: i nuovi progetti per il 2024

Il mondo dell'editoria e della comunicazione stanno vivendo una continua profonda trasformazione grazie all'innovazione tecnologica e alle nuove tendenze. In questo contesto in rapida trasformazione, Delta Pictures, consolida le attività dell'editoria e quelle dell'agenzia di comunicazione per creare un impatto significativo sul mercato.

Editore: Alessandro Plateroti, il nuovo Direttore di NewsMondo.it

Delta Pictures ha recentemente nominato Alessandro Plateroti come Direttore di Newsmondo.it, che con il network e le partnership raggiunge oltre 9 milioni di utenti unici al mese. Questa nomina ha rappresentato un passo importante per l'azienda, che in ambito editoriale già si pone come editore premium e con la presenza del Direttore non potrà che migliorare.

Nicola Burgay Amministratore unico della società Biellese ha affermato: “La nomina di Plateroti è solo l’inizio, stiamo già collaborando anche con l’affermato giornalista Claudio Brachino e stiamo definendo altri accordi con autorevoli firme italiane, vogliamo aumentare il posizionamento del nostro Network attraverso un corretto mix di firme autorevoli e una redazione di digital che fino ad oggi ci ha consentito di ricoprire un ruolo di editore indipendente utile per i lettori e importante per gli investitori, raggiungendo i target e i KPI richiesti”.

Storie di successo

Con il progetto "L'Italia che Funziona", lanciato da poco Delta Pictures metterà in luce le storie di successo e le realtà virtuose. Nei progetti per il 2024, è prevista una serie di eventi esclusivi in diverse città Italiane per celebrare e promuovere le imprese straordinarie ed affrontare diverse tematiche.

La Crescita della Community e il Focus sulla Generazione Z

Delta Pictures è consapevole dell'importanza delle comunità online nel mondo moderno e sta lavorando per aumentare e differenziare la già importante solida base di seguaci e lettori. L'obiettivo principale è di coinvolgere attivamente la generazione Z, una demografia che rappresenta il futuro dell'nformazione e della comunicazione. L'azienda sta investendo in progetti innovativi e strategie di marketing mirate per attrarre e mantenere l'attenzione di questo pubblico giovane e dinamico.

L'Internazionalizzazione dell'Agenzia di Comunicazione

Delta Pictures, oltre a concentrarsi sull'editoria, sta espandendo con successo le sue operazioni nell'ambito dell'agenzia di comunicazione. L'azienda ha acquisito clienti internazionali grazie alla sua competenza nell'offrire servizi di comunicazione strategica e marketing digitale. Questa espansione testimonia la capacità di Delta Pictures di adattarsi e prosperare in un mercato globale.

L'Intelligenza Artificiale al Servizio dei Clienti

Un'altra delle forze trainanti di Delta Pictures è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per creare soluzioni innovative. L'azienda ha sviluppato applicazioni personalizzate per i suoi clienti, progettate per ottimizzare e velocizzare i processi interni. L'IA è stata impiegata in modo intelligente per l'analisi dei dati, la creazione di contenuti personalizzati e l';automazione dei flussi di lavoro, fornendo ai clienti un vantaggio competitivo nel loro settore.