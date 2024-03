Dentsu Creative lancia il nuovo catalogo digitale di Etro - Home Textile

Dentsu Creative, annunciato il nuovo catalogo digitale di Etro - Home Textile

Dentsu Creative annuncia l'arrivo del catalogo digitale di Etro - Home Textile, un progetto all’avanguardia che offre la possibilità di esplorare trame e tessuti, valorizzando le stoffe iconiche del marchio di lusso e rendendo la sua vasta gamma di tessuti ancora più accessibile. Il catalogo digitale è pensato per semplificare il processo di consultazione e richiesta di informazioni, affinché i materiali Etro siano a portata di clic sia per gli appassionati che per i professionisti.

La piattaforma vanta una struttura intuitiva: pagine di categoria dettagliate e pagine di prodotto coinvolgenti. L'organizzazione garantisce, così, che gli utenti possano scoprire ed esplorare facilmente le collezioni Etro. Inoltre, grazie all'integrazione di animazioni ed elementi interattivi, il catalogo offre una user experience unica e immersiva, che stabilisce un nuovo standard nel settore della moda in fatto di esperienza digitale.