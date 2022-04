Deutsche Bank vola nel trimestre: utile in crescita del 17%, ricavi a 7,3 mld

Deutsche Bank, Christian Sewing (Ceo): “In questo trimestre abbiamo dimostrato la solidità e la resilienza della nostra Global Hausbank”

Mentre l'utile netto vola a 1,06 miliardi di euro, in crescita del 17% sul 2021, registrando il miglior risultato da nove anni, i ricavi salgono a 7,3 miliardi, in aumento dell'1% sull'anno, trainati dai clienti business: l'istituto di credito tedesco Deutsche Bank archivia il primo trimestre in territorio nettamente positivo, sulla scia dei risparmi generati dalla sua pesante ristrutturazione. Le performance diffuse sono in linea con le aspettative degli analisti, la banca ha inoltre confermato le previsioni per l'anno in corso.

“In questo trimestre abbiamo dimostrato la solidità e la resilienza della nostra Global Hausbank. La priorità è stata quella di mettere i nostri clienti nelle condizioni di rispondere rapidamente agli eventi geo-politici e di proteggersi dai rischi. Tutte le nostre attività hanno raggiunto risultati in linea o al di là degli obiettivi e abbiamo prodotto l'utile trimestrale più elevato degli ultimi nove anni”, ha commentato Christian Sewing, amministratore delegato di Deutsche Bank.

Nel periodo l'istituto ha riportato un utile ante-imposte pari a 1,7 miliardi, in crescita del 4 per cento. L'utile netto sale del 18% a 1,2 miliardi di euro, l'utile riferito agli azionisti aumenta del 17% a 1,06 miliardi. I ricavi netti aumentano dell'1% a 7,3 miliardi di euro, riflettendo la crescita delle attività principali.

James von Moltke, chief financial officer, ha aggiunto: “In uno scenario sfidante, abbiamo riportato una crescita sia dei ricavi che degli utili in tutte le nostre attività core. I nostri ricavi trimestrali danno evidenza di un chiaro andamento verso i nostri obiettivi per il 2022. Crediamo che questo slancio, insieme a una continua disciplina sui costi e a una generazione organica di capitale, ci porti a essere ben posizionati per raggiungere i target 2022”.