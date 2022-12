DigitalPlatforms e Soft Holding: nasce Secureware

DigitalPlatforms, realizzata dall'unione con Soft Holding la joint venture Secureware

Dall’unione tra DigitalPlatforms, BU Defence e Cybersecurity, e Soft Holding, azienda costituita da ricercatori dell’Università Federico II di Napoli, è nata Secureware. Costituita il 28 novembre 2022, la nuova joint venture realizzerà il bridge perfetto tra Università, Ricerca e Industria e sarà controllata al 65% da DigitalPlatforms e al 35% da Soft Holding. Marco Braccioli sarà Ceo e Presidente di Secureware, Consiglieri Adelfo Paternò per DigitalPlatforms e Danilo De Mari per Soft Holding.

Essa svilupperà quattro linee di business per il gruppo DigitalPlatforms e per il mercato: supporto alle attuali attività dei laboratori di Valutazione LVS - Ce.Va e in futuro LAP di Digital Platforms; Ricerca e Sviluppo in ambito dell’Ingegneria del Software per il mondo Cyber; Sviluppo di capacità comuni di Difesa Offensiva per clientela Enterprise e Infrastrutture Critiche atte a individuare vulnerabilità non rilevate; Academy-Formazione di base e specializzata per l’Ingegneria del software e analisi vulnerabilità del software stesso.

A darne notizia, il Presidente e AD di DigitalPlatforms Claudio Contini, che ha dichiarato: “Siamo davvero fieri di aver costituito Secureware in collaborazione con i ricercatori di uno dei più importanti Atenei d’Italia, eccellenza riconosciuta nell’Ingegneria del Software”.