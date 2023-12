Digitouch: le sfide e le opportunità della rivoluzione digitale dell'Insurance

Digitouch racconta sfide e opportunità della rivoluzione digitale nel settore assicurativo

In un contesto in cui il mondo dell'assicurazione sta affrontando una trasformazione epocale, guidata dall'innovazione tecnologica e dalle crescenti richieste di clienti sempre più digitali, le compagnie devono adattarsi rapidamente per capitalizzare le opportunità emergenti e soddisfare le nuove esigenze. Affaritaliani.it ha intervistato Walter Cavalcante, Business Development Manager di Mobilesoft presso Digitouch, per esplorare le sfide, le opportunità e il futuro del settore.

L'intervista di affaritaliani.it a Walter Cavalcante, Business Development Manager di Mobilesoft presso Digitouch

Nello scenario attuale, quali sono le principali sfide che il settore assicurativo si trova a dover affrontare?

Il settore deve confrontarsi con un nuovo cliente digitale che richiede una usability completamente rinnovata, customer centricity ed un nuovo linguaggio di approccio, il tutto connesso a rischi legati a ecosistemi nuovi, come la sanità connessa e la casa connessa, ma anche a fenomeni di grande impatto sociale come il climate change. In tutto ciò saranno fondamentali le nuove tecnologie per abilitare una nuova offerta.

In che modo la tecnologia e l'innovazione stanno influenzando il settore, e quali opportunità emergono per le compagnie assicurative nello sviluppo di App e Mobile App per la gestione dei servizi?

La tecnologia è un’enorme opportunità per l’intero settore. Il rapporto con il cliente in real time per rispondere alle sue esigenze comporta una netta riduzione della catena del contatto. Allo stesso tempo una mastodontica produzione di dati necessita di una diversa gestione degli stessi, soprattutto in un’ottica di integrazione sempre più diffusa con soggetti assicurativi e con dispositivi IoT. In un mondo sempre più app centrico, lo sviluppo di una strategia mobile per le compagnie assicurative è oggigiorno inderogabile. Mancano, però, le conoscenze del settore mobile, di come proporre ai propri clienti una o più app e di come gestirne l’assistenza. Nei prossimi anni, l’intero settore dovrà investire notevolmente proprio in questo.

Quali sono i principali vantaggi che si possono ottenere dall'implementazione di tali soluzioni digitali? In particolare, come lavora Digitouch, quali servizi e soluzioni innovative offre?

Velocità ed accesso alle informazioni sempre e in qualunque luogo da parte del cliente finale sono i vantaggi principali, ma allo stesso tempo la facilità di fruizione e l’abitudine di uso dello smartphone nella vita quotidiana rendono le app il miglior canale di accesso a tutta una serie di servizi che saranno via via sempre più avanzati. In questo, l’ingresso dell’AI nell’ambito della customer care sta svolgendo un ruolo di primaria importanza. Come Digitouch lavoriamo da sempre mettendo il cliente al centro della nostra proposta, per fare in modo che marketing, tecnologia ed e-commerce siano al servizio del consumatore/utente e non viceversa. L’integrazione dei servizi mobile ha permesso l’acquisizione di un know-how che completa l’offerta e contribuisce a dare valore aggiunto grazie anche alla consolidata esperienza in ambito smart payments e financial services, con un occhio di riguardo ai servizi mobile connessi all’utilizzo della Blockchain.

Come l'adozione di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sta plasmando il futuro dell'assicurazione attraverso le applicazioni mobili?

AI ed analisi dei dati modificheranno in maniera sostanziale la modalità di gestione delle informazioni nel mondo assicurativo. L’intera offerta si evolverà anche nella gestione del rischio, offrendo nuove opportunità di distribuzione e sottoscrizione.