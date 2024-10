Edflex e Bracco insieme per l’autoapprendimento globale con il 'Bracco Learning Hub'

Edflex al fianco di Bracco: prosegue il percorso di autoapprendimento, 2mila contenuti per mille persone coinvolte

A 18 mesi dal lancio, il Bracco Learning Hub, la piattaforma digitale di autoapprendimento e upskilling professionale del Gruppo Bracco, progettata da Edflex, ha registrato risultati significativi: oltre 3.000 ore di autoformazione erogate, coinvolgendo più di 1.000 dipendenti in oltre dieci Paesi. Questo progetto, fortemente voluto e sostenuto da Bracco, mira a promuovere una cultura aziendale di apprendimento continuo e adattabilità, essenziale per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Grazie alla collaborazione con Edflex, leader internazionale nel campo dell’EdTech per la formazione aziendale, il Bracco Learning Hub è diventato un vero e proprio motore di trasformazione aziendale, puntando a un’evoluzione condivisa che parte dai valori e dai comportamenti chiave dell’azienda.

La scelta di Edflex, come ha evidenziato Davide Conforti, Managing Director di Edflex Italia, è stata dettata dalla loro capacità di realizzare percorsi formativi su misura: "In esclusiva per Bracco abbiamo realizzato una serie di percorsi formativi su misura non solo dell’azienda, ma anche delle persone che poi di questo servizio avrebbero usufruito. La formazione non si limita a essere una prescrizione top-down, ma un’attitudine spontanea bottom-up. Alla base dell’autoapprendimento risiede l’impegno attivo del lavoratore: stimolato ad aggiornare il proprio profilo professionale, alla ricerca di contenuti coerenti con le sue ambizioni di crescita e, infine, interessato a realizzare un’autovalutazione di quanto appreso".

L’iniziativa riflette un’esigenza profonda di adattamento ai cambiamenti globali e alle sfide future, come ha sottolineato Valentina Tosetti, Global People Development & Employer Branding Director del Gruppo Bracco: "In uno scenario in costante cambiamento, Bracco ha riconosciuto la necessità di diffondere una cultura organizzativa che permetta a tutti i collaboratori di crescere da un punto di vista professionale, affrontando con successo le sfide del futuro. L’autoapprendimento e l’upskilling sono stati identificati come pilastri fondamentali per guidare questa evoluzione. Da qui la decisione di creare una piattaforma digitale capace di rendere accessibile a tutte le Bracco People un processo formativo personalizzato e coinvolgente".

La piattaforma offre una vasta gamma di contenuti e percorsi formativi, disponibili in più lingue per garantire una diffusione globale, riflettendo l’identità e il modello valoriale del Gruppo Bracco. Questo ha permesso di creare un ambiente di apprendimento che stimola l’adesione spontanea e il cambiamento culturale. Le iniziative di marketing interno e il coinvolgimento attivo del team Edflex hanno portato a un elevato livello di partecipazione, che si avvicina al 50%, e a un tasso di completamento del 24,5%. Tra i temi più seguiti emergono lo sviluppo personale e i dati, con un forte interesse verso l’AI generativa applicata all’ambito medicale.

Il Bracco Learning Hub rappresenta così un cambio di paradigma per l’azienda, dove la formazione diventa una scelta consapevole e volontaria dei collaboratori. Grazie all’impegno di Edflex e Bracco, questa piattaforma riflette un modello di crescita condiviso, che continua a svilupparsi e a rafforzare la cultura aziendale, garantendo al contempo il successo del gruppo a livello globale.