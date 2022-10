Edifin Spa si rafforza, Chiara Burberi nominata direttrice generale

Ex McKinsey e Unicredit, Chiara Burberi ha fondato e guidato la piattaforma edtech per scuole e famiglie Redooc.com

Edifin Spa, società capogruppo che coordina le attività̀ della società editrice Il Mulino, di Carocci Editore, della società di servizi editoriali Edimill e delle società di promozione editoriale Promedi e NW, accelera la crescita e ribadisce il suo posizionamento di leadership nel settore editoriale e della formazione istituendo una nuova funzione operativa di direzione. Il Cda ha pertanto nominato Chiara Burberi direttrice generale a partire dal 17 ottobre 2022.

Bocconiana, con una formazione economica alle spalle, Chiara Burberi ha studiato alla London Business School, ha svolto un master CEMS in HEC e ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia Aziendale sempre in Bocconi. A livello professionale ha iniziato nella società di consulenza strategica McKinsey, ha poi ricoperto diversi ruoli dirigenziali in Unicredit Group ed è stata Partner nella società di formazione Business Performance Institute. Ha co-fondato e guidato come amministratrice delegata e presidente di redooc.com, una innovativa piattaforma edtech per scuole e famiglie, dove ha sviluppato una forte esperienza nell’applicazione del digitale al settore educativo. In parallelo alla sua attività professionale, ha ricoperto il ruolo di consigliere indipendente in società quotate e non, in Italia e all’estero.

“È un grandissimo onore contribuire al percorso di sviluppo di Edifin quale gruppo editoriale che ha una riconosciuta tradizione di indipendenza e autorevolezza", ha dichiarato Chiara Burberi dopo l'annuncio della nomina. “Con entusiasmo metto a disposizione la mia esperienza manageriale per valorizzare un patrimonio editoriale unico, anche sfruttando tutte le nuove modalità e tecnologie presenti sul mercato, in un momento di profonda innovazione del settore culturale ed educativo, che richiede risposte strategiche e di ampio respiro”, ha concluso le neo presidente.

A commentare la nuova nomina anche il Presidente Prof. Angelo Tantazzi. “Rivolgo a Chiara Burberi il mio benvenuto, certo che la sua importante carriera, sviluppata in settori e mercati complessi e competitivi, potrà portare una nuova visione e impulso al nostro Gruppo, valorizzandone la storia e le forti competenze interne che hanno contribuito a posizionare stabilmente il Mulino e Carocci nel nostro panorama editoriale”, ha dichiarato Tantazzi.