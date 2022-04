Edilizia, cresce il business in Italia: nel 2022 ricavi in crescita del 68%

Ristrutturazione e del design della casa, le previsioni per il 2022

Il business dell'edilizia cresce in Italia e si dice molto ottimista per il 2022 con più di due terzi delle aziende che prevedono una crescita dei ricavi del 68%: è questa parte della fotografia del settore scattata da Houzz Inc, la piattaforma online leader mondiale nella ristrutturazione e nel design, nell'annuale report di settore.

Il report, basato sui dati riportati dai professionisti della casa iscritti ad Houzz, fornisce una panoramica sulle previsioni del 2022 e sulle performance del 2021 relative al business della ristrutturazione e del design della casa.

In particolare, secondo lo studio, le aziende sono molto ottimiste per il 2022, con più di due terzi che prevedono una crescita dei ricavi (68%) e quasi due terzi che prevedono un aumento dei profitti (62%). Questo conferma i grandi risultati del 2021 con un maggior numero di aziende che riportano una crescita dei ricavi, rispetto ai quattro anni precedenti, superando le aspettative per l’anno.

Nel dettaglio, gli interior designer sono i più ottimisti per il 2022: gli interior designer sono la categoria di professionisti più ottimista rispetto all’aumento dei guadagni nel 2022 (77%). I guadagni del 2021 hanno superato le aspettative: nel 2021, un numero maggiore di imprese ha registrato una crescita dei ricavi rispetto agli ultimi quattro anni (78%). Le assunzioni sono in aumento: nel 2021 oltre un quarto delle imprese ha ampliato il personale (26%). Crescono i costi del “fare impresa”: più di due terzi delle imprese hanno segnalato un aumento dei costi di amministrazione e gestione aziendale nel 2021 (68%).