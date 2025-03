Edison Energia firma con Data4 un PPA per sviluppare l’energia solare in Italia

Edison Energia e Data4: siglato un PPA decennale per un parco fotovoltaico da 148 MWp, l'obiettivo è la decarbonizzazione del settore digitale in Italia

Data4, provider e investitore leader europeo nel settore dei data center, ed Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas, hanno annunciato la firma di un Power Purchase Agreement (PPA) decennale. L'accordo si basa su un parco fotovoltaico di nuova costruzione da 148 MWp in provincia di Viterbo, con l'obiettivo di fornire energia decarbonizzata e ridurre l'impatto ambientale del settore digitale.

Di fronte alla crescita esponenziale della domanda di servizi digitali, Data4 ha posto l'uso di fonti energetiche rinnovabili al centro della propria strategia di Corporate Social Responsibility (CSR), contribuendo a uno sviluppo più sostenibile del settore. Grazie a questa collaborazione, Edison Energia fornirà alla società oltre 500 GWh in dieci anni, equivalenti al 10% dei consumi energetici di Data4 in Italia.

"L'Italia è un Paese chiave per Data4, e siamo lieti di supportare la produzione di energia rinnovabile a beneficio dei nostri clienti, in partnership con un leader del settore. Edison è un partner chiave per Data4 da quasi dieci anni, e questo PPA è un'ulteriore prova del successo della nostra collaborazione", ha dichiarato Davide Suppia, Country Managing Director di Data4 per l'Italia.

Olivier de Nomazy, Head of Energy Sourcing di Data4, ha aggiunto: "Attraverso questo accordo baseload, siamo in grado di coprire una parte più ampia del nostro fabbisogno energetico e di aumentare la quota di rinnovabili nei nostri contratti a lungo termine".

Dal canto suo, Edison Energia conferma il proprio impegno per la decarbonizzazione e la transizione energetica delle imprese italiane. "L'accordo siglato con Data4 e l'avvio della fornitura confermano l'impegno di Edison Energia nel supportare i clienti nel loro percorso di riduzione dell'impatto ambientale", ha affermato Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia. "Mettiamo a disposizione delle aziende energia prodotta da impianti rinnovabili di ultima generazione e l'esperienza maturata negli anni come primario operatore nazionale. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, offrendo qualità del servizio, flessibilità e contratti personalizzati per accompagnare le imprese verso un futuro energetico più sostenibile".