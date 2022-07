Edison prosegue i rilanci d'acqua dagli invasi della Valtellina

Edison supporta l’uso irriguo e il mantenimento del livello del Lago di Como

A fronte del grave stato di siccità che continua a interessare la regione, Edison comunica di star proseguendo su base volontaria, in coordinamento con gli altri operatori energetici, i rilasci d’acqua a valle degli invasi della Valtellina, avviati lo scorso 16 giugno. La decisione è stata presa di concerto con la Regione Lombardia, al fine di supportare l’uso irriguo e il mantenimento del livello del Lago di Como. A causa dei limitati accumuli nevosi e a una riduzione delle precipitazioni di circa il 60% nel primo semestre dell’anno, le produzioni idroelettriche registrano una contrazione delle produzioni di oltre il 50% rispetto alle medie storiche.

Pur con le difficoltà che sta affrontando il comparto idroelettrico, in questo frangente Edison ha scelto di rimodulare temporaneamente la programmazione della produzione di energia elettrica, confermando il suo impegno di operatore responsabile, attento alle istanze dei territori e alla salvaguardia delle comunità locali.

Edison è la più antica società energetica in Europa ed è uno degli operatori leader del settore in Italia con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza.