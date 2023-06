Elem Group perfeziona la Put&Call e acquisisce il 100% della ICOM OOD

Elem Group, annunciata l’opzione di Put & Call che perfeziona l’acquisto del 100% della società tecnologica ICOM OOD

Elem Group, la Holding Industriale controllata dalla Exefin della famiglia Petrone, annuncia l’opzione di Put & Call, perfezionando l’acquisto del 100% della ICOM OOD, società tecnologica leader in Bulgaria nello sviluppo di prodotti hardware, software, sistemi telematici satellitare (GNSS), soluzioni per il pagamento pedaggio (Tolling DDP) e il trasporto intelligente (ITS) pubblico e privato, in ambito internazionale.

Contestualmente, la società cambia il proprio brand in Vem Technology EOOD, confermando la presenza operativa a Sofia e Plovdiv (Bulgaria) con la strategia di rafforzare insieme a Vem Solutions Spa di Venaria Reale (Torino) la creazione di un polo internazionale, specializzato nella attività di Progettazione e Produzione Hardware, Software e Piattaforme Telematiche di Data Ingestion.

Il Gruppo dà seguito alla volontà di capitalizzare e perseguire le “expertise e capability” della storica Elem, società di progettazione e produzione elettronica fondata dall’imprenditore Domenico Petrone nel 1974, realtà cresciuta negli anni specializzando il proprio DNA nella progettazione e produzione di sistemi elettronici per i mercati Automotive, Sport Car Racing, ICT, Industriali, Telecomunicazioni, Difesa, Aerospaziale e nella progettazione e produzione di Soluzioni Telematiche con l’applicazione di Tecnologie di Localizzazione Satellitare e comunicazione short e long range.

La capacità di progettare, sviluppare e produrre hardware, firmware e software per soluzioni tecnologiche all'avanguardia nel campo dei sistemi elettronici ha consentito un posizionamento strategico sui mercati di riferimento, fondamentale per competere con flessibilità e capacità nello sviluppo di prodotti innovativi tipici del Gruppo, creando le condizioni per ulteriori sinergie ed aprire il capitale a nuovi investitori.

“Elem Group, con VEM Solutions in Italia, Vem Technology in Bulgaria, Minipuls in Bulgaria e BluTech in Cina, rappresenta una realtà agile e proattiva, in grado di proporsi nei più diversi settori emergenti”, enfatizza con orgoglio Domenico Petrone, Presidente e CEO di Elem Group. “Da sempre siamo riconosciuti come una realtà creativa che genera valore. La nostra capacità di coniugare innovazione tecnologica, sia hardware che software, con la propria capacità produttiva, ci permette di guardare con fiducia ad altri mercati e settori industriali paralleli”.