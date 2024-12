Enel lancia "Bonus+ Per Te": un sostegno concreto per i clienti più vulnerabili

Enel presenta “Bonus+ Per Te”: un contributo per i clienti più vulnerabili con il 20% in più sul bonus sociale 2024

Enel Energia introduce il “Bonus+ Per Te”, un’iniziativa straordinaria dedicata ai clienti più vulnerabili, che prevede un contributo in bolletta pari al 20% del bonus sociale per disagio economico percepito per il 2024. Questo sostegno, che si concretizzerà già a partire dalla prima bolletta utile di dicembre, è destinato ai clienti Enel Energia che soddisfano specifici criteri: essere titolari di un solo contratto (per la fornitura di luce, gas o entrambi), aver sostenuto spese energetiche negli ultimi 12 mesi e appartenere a una delle seguenti categorie: persone over 75 o famiglie numerose con più di quattro componenti. Inoltre, il contributo è riservato a chi già beneficia del bonus sociale per disagio economico, erogato in conformità ai requisiti stabiliti dal Governo e da Arera per il 2024.

Il “Bonus+ Per Te” rappresenta un intervento una tantum, mirato a fornire un aiuto immediato a chi è più esposto alle difficoltà economiche legate alla spesa energetica. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’impegno costante di Enel nel sostenere i propri clienti più fragili, confermando l’attenzione dell’azienda verso le fasce della popolazione maggiormente in difficoltà. Questo programma è un esempio concreto delle azioni intraprese da Enel per promuovere un’energia più accessibile e solidale, consolidando il messaggio “Enel dalla tua parte, sempre”.