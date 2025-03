Enel Foundation, riunito il nuovo Comitato Scientifico per un approccio multidisciplinare

Enel Foundation: nuovo comitato scientifico per un approccio sempre più innovativo e multidisciplinare

La conoscenza come motore del cambiamento: è questo il principio guida che ha animato la prima riunione del nuovo Comitato Scientifico di Enel Foundation, tenutasi oggi a Roma. L'organismo, composto da 15 figure di spicco del panorama scientifico, accademico e culturale, segna una svolta nell'approccio alla ricerca e alla riflessione sulle grandi sfide globali, in particolare quelle legate alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile.

Guidato da Laura Cozzi, Direttrice per la sostenibilità, la tecnologia e le prospettive nonché Chief Energy Modeller presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), il Comitato si distingue per una composizione ricca di diversità: geografica, disciplinare, generazionale e di genere. Un mosaico di competenze che rispecchia la volontà di Enel Foundation di promuovere una visione pluralistica e innovativa.

Tra i membri figurano rettori delle principali università italiane come Francesco Billari (Bocconi), Paolo Boccardelli (LUISS), Stefano Corgnati (Politecnico di Torino) e Donatella Sciuto (Politecnico di Milano), accanto a voci internazionali di primo piano come Carlos Nobre (Università di São Paulo), Michael Mehling (MIT), Gauri Singh (IRENA) e Robert Stavins (Harvard Kennedy School). A completare il quadro, anche rappresentanti del mondo aziendale di Enel come Valentina Petrone e Nicola Rossi, a testimoniare il legame virtuoso tra ricerca e applicazione concreta nel settore dell'energia.

“La conoscenza è il catalizzatore del cambiamento. Per questo motivo, siamo orgogliosi di poter contare su un Comitato Scientifico indipendente e internazionale, con esperti di alto profilo, e una visione globale che guarda alle future generazioni come motore per uno sviluppo sostenibile”, ha commentato Giulia Genuardi, Direttore di Enel Foundation.

Con il rinnovamento del Comitato Scientifico, Enel Foundation consolida il proprio impegno verso l'istruzione, la ricerca e la diffusione della conoscenza in ambiti cruciali per il futuro del pianeta, con l'obiettivo di incidere realmente sulle politiche energetiche e ambientali, sia a livello nazionale che internazionale.