Enel inserita da Mediobanca e Equita tra le 'Best Pick 2025'

Enel tra le 'Best Pick 2025': Mediobanca ed Equita puntano sulla solidità e crescita del colosso energetico

Enel continua a brillare come una delle scelte di investimento preferite per il 2025, confermando la sua posizione di leader nel settore energetico. Secondo le recenti raccomandazioni degli analisti di Mediobanca e Equita, la società energetica italiana è stata inserita tra le "Top Picks" per il prossimo anno, una testimonianza della fiducia che gli esperti ripongono nel suo futuro.

Gli analisti di Mediobanca hanno attribuito a Enel una valutazione di “Outperform”, con un target price di 8,20 euro per azione, che implica un potenziale di crescita del 13% rispetto al valore attuale del titolo. Questa valutazione positiva si fonda sulla solida posizione della società nelle attività regolamentate, sulla focalizzazione sulle reti e sulle energie rinnovabili, che offrono stabilità e rendimenti continui anche in un contesto economico incerto.

Secondo Mediobanca, il settore delle utilities italiane nel 2025 potrebbe beneficiare di margini integrati energetici stabili, regolamentazioni favorevoli e di una politica monetaria più favorevole con tassi di interesse in calo, che si prevede diminuiscano di 130 punti base dalla BCE. Un ulteriore fattore di fiducia per Enel è la sua crescita prevista dell'EBITDA al 4,5% annuo entro il 2027, che testimonia la solidità del gruppo guidato da Flavio Cattaneo.

Enel si conferma un investimento strategico e sicuro, grazie alla sua disciplina finanziaria e alla gestione virtuosa del debito. L'azienda, infatti, ha costruito nel tempo una solida base di operazioni regolamentate, che garantiscono rendimenti stabili e costanti. Gli esperti vedono in Enel una delle opzioni più sicure per gli investitori in cerca di un ritorno economico continuativo, sostenuto da una robusta strategia di lungo periodo.

Anche Equita ha confermato il suo ottimismo riguardo al futuro di Enel, includendola nella sua lista delle "Best Picks 2025". Gli analisti apprezzano particolarmente il piano industriale presentato da Enel a novembre 2024, che prevede una continua espansione nel settore delle energie rinnovabili con un obiettivo di crescita annuale di 4-5 GW. Inoltre, l'azienda sta incrementando significativamente gli investimenti nelle reti, con una previsione di aumento del 40%.

Con un P/E di 9,9x e un EV/EBITDA di 6,3x, Enel si presenta come una delle utilities più attraenti per gli investitori nel 2025. Un altro punto di forza per gli investitori è il rendimento del dividendo, che si attesta al 7,1%, un dato che rende l'azienda particolarmente interessante per chi cerca sia crescita che ritorni stabili.