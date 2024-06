Enel lancia la serie di video podcast “Storie di Sostenibilità"

Enel presenta “Storie di Sostenibilità": on air oggi la prima puntata della serie di video podcast realizzati insieme a Claudia Conte

La sostenibilità rappresenta il motore della strategia aziendale di Enel e un obiettivo, condiviso con i propri stakeholder, che l’azienda persegue per una transizione energetica giusta e inclusiva. Una roadmap di sostenibilità che ha come protagoniste le persone e il loro impegno nel realizzare progetti che creano valore sociale, ambientale ed economico, in tutte le geografie in cui è presente il Gruppo. Ispirata da questi principi Enel lancia “Storie di Sostenibilità”, la prima serie di video podcast realizzata con l’importante contributo di Claudia Conte, giornalista e attivista per i diritti umani e delle donne, ideatrice e conduttrice della serie.

“Le Storie di sostenibilità di Enel", racconta Claudia Conte, "sono esempi concreti di come una grande azienda possa guidare il cambiamento verso un futuro più inclusivo e sostenibile. Oggi fare impresa significa affrontare in maniera attiva problematiche d'impatto sociale ed etico sia verso i propri dipendenti, sia verso la società. Attraverso l'innovazione, l'economia circolare, la promozione delle energie rinnovabili e l'attenzione alle comunità locali, Enel dimostra che è possibile coniugare crescita economica e sviluppo sostenibile, creando un network virtuoso per tutti gli stakeholder”.

Quattro vodcast da dieci minuti ciascuno, quattro storie sostenibili raccontate in studio in un clima informale e vivace insieme a due ospiti, diversi in ogni puntata, per affrontare argomenti di attualità legati al cambiamento sociale e allo sviluppo sostenibile in Italia. Si parte oggi con il primo episodio, disponibile su Spotify e Youtube, dedicato alla Diversity & Inclusion e in particolare al progetto Back to School ideato da Enel per contrastare la disparità di genere con il coinvolgimento di laureate STEM dell’azienda che incontrano gli studenti, in particolare le ragazze, per incentivarle a intraprendere carriere scientifiche.

Si prosegue con l’episodio dedicato ad “Albergo Etico”, progetto che contribuisce all’inserimento professionale di persone con sindrome di down e disabilità intellettiva, realizzato da Download Cooperativa Sociale grazie al supporto di Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel attiva al fianco delle realtà del Terzo Settore.

Il programma di Volontariato aziendale Enel che offre ai dipendenti l’opportunità di partecipare a iniziative di volontariato in orario di lavoro e che negli anni ha avuto grande successo, e la formazione ad alta specializzazione tecnologica dell’ITSEL – Istituto Tecnico Superiore per l'Energia del Lazio di Civitavecchia, che sviluppa un programma post-diploma mirato a formare professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro in ambito energia rinnovabile e sostenibile, sono i protagonisti delle ultime due “Storie di Sostenibilità” che concluderanno questo percorso di storytelling alla fine di luglio.

Con questa nuova iniziativa multimediale Enel racconta i propri progetti di sostenibilità e quelli di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo, attraverso testimonianze che coinvolgono il pubblico per sensibilizzarlo sempre di più sui temi della sostenibilità.