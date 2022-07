Enel, Mindshare vince la gara per la gestione dei media offline

Mindshare vince il pitch per i media offline di Enel, battute le agenzie Dentsu, Havas Media, Omd e Starcom

Mindshare si aggiudica la gara media di Enel. Già incaricata della gestione dei suoi investimenti pubblicitari in Italia e nel mondo dal 2015 (l’ultima conferma è stata nel 2019), l’agenzia di GroupM continuerà a lavorare per Enel per almeno un altro triennio.

Alla consultazione hanno preso parte, oltre a Mindshare, anche Starcom, Havas Media, OMD e Dentsu. Nello specifico, il pitch ha riguardato il planning e il buying sui media offline, così come per la digital awareness, ma non le attività di pianificazione sulle piattaforme online per quanto riguarda il digital performance e i social, compreso il programmatic, affidate da Enel a Starcom Italia nel 2020.

L'incarico confermato a Mindshare riguarda direttamente Italia, Spagna, Portogallo nonché il coordinamento delle attività negli altri mercati in cui l’azienda è presente, che sono oltre trenta. Solo in Italia, Enel dovrebbe aver speso nel 2021 oltre 20 milioni di euro per la pubblicità, mentre considerando anche gli altri mercati dove la società comunica l'investimento potrebbe toccare i 60 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Engage, per la creatività, Enel collabora con Saatchi & Saatchi e con Dudeper Enel X. Nel corso del 2022 l’azienda ha chiuso le consultazioni sul fronte degli eventi, rinnovando gli incarichi a Casta Diva Group, Alphaomega, Next Group e Micromegas per un budget di circa 20 milioni di euro all’anno. Non si sarebbero invece ancora chiusi alcuni dei lotti della gara per le strategie social.