Enel X illumina Palazzo Chigi per il 'Giorno del Ricordo'

Enel accende Palazzo Chigi: il tricolore e 'Io ricordo' per non dimenticare la tragedia delle Foibe

Palazzo Chigi si illumina per non dimenticare. In occasione del Giorno del Ricordo, la sede del Governo italiano si è vestita del tricolore, con una speciale illuminazione che avvolge la sua facciata. Al centro della piazza, ben visibile, campeggia la scritta "Io ricordo", un messaggio potente per mantenere viva la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Enel X, si inserisce all'interno del progetto di illuminazione volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su un capitolo doloroso della storia italiana. La tragedia delle foibe e il conseguente esodo forzato di migliaia di italiani dalle terre di Istria, Dalmazia e Fiume rappresentano una ferita profonda nel passato del Paese, che oggi trova nel Giorno del Ricordo un’occasione per la riflessione e la commemorazione.

Il tricolore che avvolge Palazzo Chigi simboleggia l’unità nazionale e la condivisione della memoria storica, mentre la scritta "Io ricordo" invita tutti gli italiani a riflettere sul passato per costruire un futuro fondato sulla consapevolezza e sulla coesione sociale. L’illuminazione speciale sarà visibile per tutta la serata, un segno tangibile dell’impegno delle istituzioni nel mantenere vivo il ricordo di chi ha sofferto a causa di eventi drammatici che hanno segnato il Novecento italiano.