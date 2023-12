Enel X punta le luci sui 145 anni di storia de Il Messaggero

Enel X accende le luci in via del Tritone per raccontare i 145 anni anni di storia de Il Messaggero

In occasione del 145º anniversario de "Il Messaggero", Enel X ha progettato e realizzato un'installazione visiva che proietterà sulla sede storica del quotidiano romano le pagine che hanno raccontato i momenti più importanti dell’Italia e del mondo relativi all'ultimo secolo e mezzo. L’iniziativa, che conclude la serie di attività ed eventi organizzati nel corso dell’anno per celebrare l'importante traguardo del quotidiano, vuole coniugare la grande contemporaneità di un’installazione che, da un lato esalta la tecnologia della luce e dall'altro la tradizione del racconto della storia di questi 145 anni, in un abbraccio ideale fra passato, presente e futuro che incarnano i valori e la missione del giornale.

L'inaugurazione dell'installazione, si è tenuta oggi 6 dicembre alle 17:01 e ha visto la partecipazione dell'Amministratore Delegato de Il Messaggero, Azzurra Caltagirone, e dell'Amministratore Delegato di Enel X, Francesca Gostinelli. Le pagine più iconiche del quotidiano, da quella della prima edizione con la "i" al 1882 con la morte di Garibaldi e agli eventi che hanno segnato il panorama italiano, saranno proiettate sulla facciata, illuminando il centro di Roma durante le festività natalizie. Un videomapping riassumerà la lunga storia de Il Messaggero, presentando anche i celebri nomi della cultura, del giornalismo e dell'arte che hanno contribuito alla rinomanza del quotidiano. L'installazione rimarrà attiva per tutto il periodo natalizio, regalando a cittadini e turisti un'esperienza unica e suggestiva che celebra non solo la storia del giornale ma anche la magia delle festività.

Il prezioso contributo di Enel e la sinergia progettuale di Enel X hanno esaltato l'installazione tramite una suggestiva illuminazione a radenza colorata. Questa illuminazione è stata studiata per esaltare i dettagli architettonici distintivi dell'edificio de Il Messaggero, dalla maestosa tettoia monumentale ai balconi pittoreschi, creando così uno spettacolo immersivo che saprà affascinare e catturare l'attenzione dei visitatori. Grazie alla visione innovativa di Enel X, l'architettura del palazzo diventerà una tela luminosa, integrando in modo sorprendente il passato e il presente in un'esperienza visiva straordinaria.

Le parole di Francesca Gostinelli, Amministratore Delegato di Enel X ad affaritaliani.it

Francesca Gostinelli, Amministartore Delegato di Enel X, poco prima dell’inizio della proiezione ha dichiarato: “Quello di oggi è un evento stupendo, un vero spettacolo. Sono previste tante istallazioni e videomapping che racconteranno i 145 anni di storia de Il Messaggero. Credo che questo evento possa rendere visibile a tutti il valore della luce da un lato e il valore della storia di una testata così importante”. La Gostinelli si è poi soffermata sull'importanza che l'evento ha per la città di Roma “Noi di Enel X siamo sempre favorevoli alla cooperazione con le municipalità e cerchiamo di fornire una gamma di servizi sempre molto importante. Siamo felici che Il Messaggero ci abbia scelto anche per questo: la partnership e la cooperazione a livello di tessuto urbano sono fondamentali per mettere insieme delle eccellenze”.

L'amministratore delegato di Enel X ha concluso dando la propria opinione in merito alle pagine storiche che sono state proiettate: “La mia preferita è la pagina con scritto 'scesi' dello sbarco sulla luna e anche quella del referendum della prima votazione femminile sarà bella da vedere”.

Le parole di Azzurra Caltagirone, Amministratore Delegato de Il Messaggero, ad affaritaliani.it