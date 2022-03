Enel X, scelta Sirti per l’evoluzione della rete

Enel X sceglie Sirti per l’evoluzione della rete a livello internazionale

Enel X, società del Gruppo Enel che fornisce prodotti e servizi innovativi al servizio della trasformazione energetica, sceglie Sirti, hub di innovazione nello sviluppo delle infrastrutture di rete come partner per l’evoluzione del networking a livello internazionale.

Sirti Digital Solutions fornisce consulenza specialistica occupandosi sia del nuovo sviluppo dell'infrastruttura di tlc del Gruppo energetico, sia degli interventi di manutenzione del network, con azioni che coinvolgeranno diversi uffici a livello mondiale, per un totale di circa 500 persone.

In dettaglio, Sirti Digital Solutions supporterà Enel X on-site per la IP Network che sta erogando la manutenzione correttiva attraverso il troubleshooting da remoto per diversi Paesi: Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord, India, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. Oltre a ciò, Sirti gestirà per Enel X i servizi professionali on-site e da remoto per il Design.

Laura Cioli, Amministratore Delegato del Gruppo Sirti, spiega: “Siamo orgogliosi che Enel X abbia affidato a Sirti un incarico internazionale, avvalendosi della nostra consulenza specializzata per far evolvere la propria infrastruttura di tlc. La nostra capacità di realizzare progetti digitali complessi e armonizzare i processi, integrando diverse tecnologie, ci consentirà di fornire al Gruppo servizi di sviluppo del network e di supporto in tre continenti”.