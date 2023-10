EnergRed: prima in Italia per gli impianti fotovoltaici

EnergRed è la prima E.S.Co. in Italia a fornire impianti fotovoltaici alle PMI senza esposizione finanziaria

Nessun vincolo di prelievo dell’energia, prezzo dell’energia bloccato per l’autoconsumo e cessione gratuita dell’impianto alla fine del rapporto, sono gli aspetti fondamentali che caratterizzano gli impianti di quella che è considerata oggi la “Ferrari del fotovoltaico”, un marchio, quello di EnergRed, destinato a diventare iconico come quello del Cavallino Rampante o come quello della Coca-Cola, di cui peraltro il fondatore della E.S.Co. L’ingegnere Moreno Scarchini è stato direttore per oltre 5 anni, con la responsabilità della supply chain in 6 Paesi. Ma anche con la Ferrari, EnergRed ha un suo legame, avendo organizzato lo scorso anno il suo evento “Elettriche Emozioni” proprio nelle fantastiche cornici del circuito di Modena e del Museo Storico Ferrari.

Moreno Scarchini, CEO di EnergRed, ha dichiarato: "L’obiettivo è stato quello di mettere in evidenza le 'emozioni dell’elettrico' per comprendere le potenzialità che la mobilità sostenibile è in grado di apportare alla nostra vita, nel pieno rispetto dell’ambiente. Alla base di tutto c’è la nostra metodologia dal marchio registrato 'Care&Share', una metodologia proprietaria innovativa per lo sviluppo di impianti fotovoltaici che si basa sulla condivisione del valore con il cliente e che elimina di fatto il classico vincolo 'take or pay' superando ogni modello finanziario e permettendo di pagare solo quello che si consuma, quando lo si consuma".

Una “Ferrari” sì, ma a costo zero. Prendersi cura dei clienti e condividere con essi i benefici sono i 2 principi con cui EnergRed vuole aiutare gli imprenditori italiani a produrre la propria energia a "km ed emissioni zero” senza dover affrontare costi ma godendo invece dei vantaggi di una maggiore sostenibilità: l’obiettivo non è vendere impianti ma gestire la produzione “in loco” di energia da fonti rinnovabili. EnergRed ha inoltre sviluppato un algoritmo interno che permette un perfetto dimensionamento funzionale ed economico di un impianto fotovoltaico in configurazione SEU (Sistema Efficiente di Utenza) e che è anche il presupposto per l’attivazione di vere e proprie comunità energetiche, una strada che sarà sempre più necessario percorrere nel prossimo futuro.