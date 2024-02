Engel & Völkers: Muhannad Al Salhi nominato nuovo amministratore delegato

Engel & Völkers: annunciata la nomina di Muhannad Al Salhi come nuovo amministratore delegato

Cambio ai vertici di Engel & Völkers in Italia. Muhannad Al Salhi è stato nominato amministratore delegato della società subentrando a Tomaso Aguzzi. Trentacinque anni, con una laurea in Economia all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dopo aver avviato la propria carriera nel settore vendite presso una multinazionale attiva nel campo dell’informatica e dei software con sede negli Emirati Arabi Uniti, Muhannad ha rivestito ruoli dirigenziali presso Groupon, sia in Italia che in Spagna.

A seguire, è stato responsabile delle vendite nell’area Emea per conto di WeWork Londra. Successivamente, è diventato direttore generale di WeWork a Milano, dirigendo il business in Italia, Spagna e Portogallo. Al Salhi ha guidato con successo numerose aziende e startup con ruoli dirigenziali, tra l’altro presso Groupon in Italia e Spagna, nonché presso WeWork a Londra. Il manager riporterà a Christian Paul, Chief Operating Officer di Engel & Völkers.

“Sono felice di essere riuscito a convincere Muhannad ad entrare in Engel & Völkers. Grazie al suo impressionante curriculum in materia di distribuzione e gestione aziendale, coadiuvato dalla sua ampia rete di contatti internazionali, sicuramente porterà avanti con coerenza il nostro percorso di crescita in Italia”, dichiara Jawed Barna, Group Ceo di Engel & Völkers.

Muhannad Al Salhi, ha aggiunto: “Mi fa molto piacere rivestire questo nuovo ruolo e non vedo l’ora di rafforzare l’ottima posizione sul mercato di Engel & Völkers attraverso servizi di eccellenza. In collaborazione con il team, puntiamo a diventare leader di mercato. L’obiettivo è quello di continuare ad offrire ai nostri partner commerciali servizi di qualità”.