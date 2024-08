Eni Award: nominati i vincitori per l'edizione 2024

Eni Award 2024, annunciati i vincitori: la cerimonia di premiazione si terrà il 15 Ottobre al Palazzo del Quirinale

Il prestigioso premio Eni Award, che celebra le eccellenze nella ricerca scientifica e tecnologica, si prepara a onorare i suoi vincitori nella cerimonia ufficiale del 15 ottobre presso il Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Giunto alla sua sedicesima edizione, l'Eni Award si conferma come un importante riconoscimento a livello globale per le innovazioni nel campo dell'energia e dell'ambiente.

Quest’anno, i premi sono stati assegnati a scienziati e ricercatori di fama internazionale che si sono distinti per le loro innovazioni significative. Marc Fontecave, del Collège de France, è stato premiato per il suo lavoro pionieristico nella catalisi e nell'elettrocatalisi per la conversione di CO₂ e CO in prodotti di interesse, come etilene e alcoli. Il Professor Nam-Gyu Park della Sungkyunkwan University ha ricevuto il premio Frontiere dell’Energia per il suo contributo alla stabilità e all’efficienza delle perovskiti nei dispositivi fotovoltaici di terza generazione. Holger Braunschweig della Julius-Maximilians-Universität Würzburg è stato riconosciuto per lo sviluppo di catalizzatori ecocompatibili per la produzione di composti di azoto.

Il premio Giovane Ricercatore dell’Anno è stato attribuito a Elvira Spatolisano del Politecnico di Milano, per le sue tecnologie innovative nella valorizzazione dell’acido solfidrico, e a Stefano Toso dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per il suo metodo pionieristico nella sintesi di nanocristalli semiconduttori. Inoltre, la sezione Giovani Talenti dall’Africa ha premiato quattro promettenti ricercatori, offrendo loro borse di studio per proseguire i loro studi in Italia.

Nella sezione Riconoscimento all’Innovazione Eni, sono stati premiati diversi progetti innovativi sviluppati da ricercatori ed esperti tecnici dell’azienda. Le startup premiate nella categoria “Eni Joule for Entrepreneurship” hanno presentato tecnologie avanzate per la sostenibilità e l’efficienza, tra cui un trattamento circolare dei fanghi di depurazione e tecnologie AI per la prevenzione degli incendi boschivi. La cerimonia del 15 ottobre non solo celebra i risultati raggiunti dai vincitori, ma sottolinea anche l’impegno continuo di Eni nel promuovere la ricerca e l’innovazione in ambito energetico e ambientale.