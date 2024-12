Associazione Entrobordo, parte da Terni la “Spedizione dei Mille”

Associazione Entrobordo, “Spedizione dei Mille”: a Terni il primo tavolo della produttività

Si è tenuto lo scorso 3 dicembre a Terni, presso il Museo Diocesano, il primo tavolo della produttività, evento che si inserisce all’interno della nuova campagna promossa dall’Associazione Entrobordo con il Centro Studi ProduttivItalia dal titolo “Spedizione dei Mille”. A partecipare all’evento, Marco Travaglini, Presidente dell'Associazione Entrobordo; Nadia Pellegrini, Segretario Regionale di Confintesa Umbria e Coordinatore Regione Umbria politiche del Lavoro e Previdenza; Alessandro Pajewski, Direttore Generale della Fondazione Gran Sasso Tech e Sergio Cardinali, Assessore allo Sviluppo Economico.

Con questo incontro, Entrobordo debutta ufficialmente a livello nazionale, aprendo la sua Spedizione dei Mille. Obiettivo dell’iniziativa - per rendere onore al richiamo storico - è unire ancora una volta l’Italia: ma, adesso, dal punto di vista imprenditoriale e produttivo, tramite un progetto che mira a rafforzare la competitività e l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese italiane.

La “Spedizione dei Mille” è stata presentata come un percorso simbolico per riscoprire e connettere le potenzialità del tessuto imprenditoriale italiano. Come spiegato nel corso dell'evento, le mPMI italiane si trovano oggi a un bivio cruciale: o si innovano o rischiano di restare indietro, incapaci di competere in un mondo che corre veloce. Travaglini ha spiegato che i mille "Percorsi di consapevolezza" che saranno distribuiti nel corso della Spedizione, sono strumenti concreti messi a disposizione delle imprese per aiutarle a comprendere le sfide odierne e a sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia e dai nuovi strumenti finanziari.

Il problema della bassa produttività - è infatti fondamentale ricordare - non è solo economico, ma sociale: riguarda la fuga di cervelli, la bassa natalità e le disuguaglianze. Tra i temi centrali di questo dibattito, vi è anche il ruolo del capitale umano e della formazione. Nadia Pellegrini ha evidenziato come il cambiamento debba partire da una nuova consapevolezza: “Non possiamo più legare la produttività al solo costo del lavoro. Le imprese devono investire sulle risorse umane, rendendo il lavoro più appetibile per i giovani talenti”.

L'Associazione Entrobordo, con la sua Spedizione dei Mille "non promette la luna": si propone di fornire alle imprese il primo pezzo del puzzle per iniziare a crescere, con l'obiettivo di accompagnare le mPMI italiane verso un futuro più consapevole, produttivo e sostenibile che, partendo da Terni, vuole estendersi a tutto il Paese.

Le dichiarazioni di Marco Travaglini, Presidente dell'Associazione Entrobordo, ad Affaritaliani

A margine dell'evento, Marco Travaglini, Presidente dell'Associazione Entrobordo, ha raccontato: "Entrobordo nasce con la volontà di portare avanti un'opera di diffusione della cultura di impresa, relativamente al primo step che la riguarda, di cui spesso dimentichiamo l'importanza. È necessario vedere l'impresa non solo come prodotto ma come la somma di più fattori, valori e strumenti che la rende una realtà complessa".

"Per questa nuova campagna, La Spedizione dei Mille, abbiamo scelto un nome evocativo", ha proseguito Travaglini, "immaginando di distribuire sul territorio mille Percorsi di Consapevolezza. In questo momento, per adottare l'approccio che serve a diffondere la cultura d'impresa nuova - del cambiamento e dell'innovazione - serve fare proprio un lavoro di consapevolezza insieme agli imprenditori che sono rimasti al Novecento, al solo prodotto, dietro filiere o gare d'appalto che ormai non portano più margine".

L'obiettivo, quindi, sarebbe rendere questi imprenditori consapevoli, così da far sì che siano indipendenti e di conseguenza capaci di aggiungere marketing, tecnologia e finanza a tutto quello che ruota intorno al prodotto. "Da qui nasce l'idea di cominciare dalla città di Terni, questo è il primo evento da cui iniziare a distribuire i Percorsi. La prossima tappa sarà l'Aquila, e nel 2025 copriremo altre città", ha concluso il Presidente di Entrobordo.