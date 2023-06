EQUITA, una nuova asset class rivolta a infrastrutture ed energie rinnovabili

EQUITA, annunciato il lancio di una nuova asset class rivolta al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili

EQUITA, la principale investment bank indipendente italiana, annuncia il lancio di una nuova asset class rivolta al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. La crescita degli investimenti "green” è un trend secolare supportato dall’impegno a contrastare il cambiamento climatico, dalla maggior attenzione alle tematiche ESG e di sostenibilità, e dai recenti conflitti che hanno evidenziato la necessità di ciascun paese di garantire la sicurezza energetica a cittadini e imprese.

L’Europa sarà la prima a raggiungere la climate-neutrality entro il 2050 ed entro il 2030 almeno il 42% circa dell’energia consumata dovrà provenire da fonti sostenibili. L’Europa, infatti, vanta una leadership tecnologica con il 36% dei brevetti mondiali per le tecnologie rinnovabili e, guardando all’Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha tra gli obiettivi quello di promuovere le energie rinnovabili con investimenti, per più di €5 miliardi, in impianti agrivoltaici e iniziative che favoriscano l’utilizzo del biometano e la costituzione di comunità energetiche.

L’obiettivo di EQUITA è quindi offrire agli investitori istituzionali accesso al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili, beneficiando dei trend in atto. La nuova asset class sarà gestita da un team di esperti del settore, entrati a far parte del Gruppo EQUITA nel corso del 2023 ma che operano sul mercato dal 2011. Il team, guidato dai managing partners Balthazar Cazac, Ludovico Filotto e Nasir Nathoo, vanta competenze eterogenee, in grado di gestire tutte le complessità degli investimenti infrastrutturali (dalla fase di scouting e valutazione dei progetti alla fase di approvazione degli stessi, dal finanziamento fino alla fase di gestione).

Il team è già al lavoro sul lancio del fondo EQUITA Green Impact Fund (“EGIF”) e ha avviato un dialogo con alcuni potenziali investitori, inclusi possibili anchor investor. La strategia di EGIF sarà di investire in rinnovabili come il fotovoltaico, l’eolico e il biogas, tecnologie già consolidate che permettono di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento. L’Italia sarà il mercato di riferimento ma la strategia vedrà investimenti anche in altri paesi europei come Svezia, Danimarca, Spagna e Grecia.