Essse Caffè al SIGEP 2025 di Rimini: presentazione del sistema Expresss e esperienza immersiva

Essse Caffè al SIGEP 2025: il “Tavolo Coffee Experience” offrirà ai visitatori sessioni esclusive per esplorare il mondo sensoriale del caffè

Essse Caffè, simbolo di qualità e innovazione nel panorama della torrefazione italiana, si prepara per il SIGEP 2025, in programma dal 18 al 22 gennaio presso la Fiera di Rimini. Presente nel Padiglione A1, Stand 041, l'azienda bolognese offrirà un'esperienza immersiva attraverso uno stand completamente rinnovato e arricchito da spazi dedicati alle degustazioni, dimostrazioni dal vivo e momenti di formazione.

Tra le novità di questa edizione, Essse Caffè presenta il “Tavolo Coffee Experience”, una proposta esclusiva per scoprire il mondo sensoriale del caffè. I visitatori potranno prenotarsi per sessioni a numero chiuso, sperimentando un viaggio tra aromi e sapori unici.

Essse Caffè presenterà al SIGEP il sistema Expresss, un sistema macchina e capsule pensate per le esigenze del settore ristorativo e dell’hospitality. Questo innovativo sistema assicura una qualità costante del caffè anche in assenza di personale esperto, riducendo al contempo costi di manutenzione, sprechi e consumi energetici. “Abbiamo pensato a una soluzione che risponda ai cambiamenti nel consumo di caffè fuori casa, soprattutto dopo la pandemia, che ha portato a un aumento del flusso nelle strutture ristorative”, spiega Agata Segafredo, Communications Manager dell’azienda.

Lo stand ospiterà la gamma completa di prodotti Essse Caffè, tra cui il blend premium Miscela Masini e altre miscele dedicate ai professionisti. Protagonista anche le macchine a capsule della linea Sistema Espresso, note per la loro performance elevata e design raffinato, oltre al sistema avanzato Espresso Pro, dotato di tecnologia RFID per garantire qualità e protezione per rivenditori e distributori.

La formazione sarà il cuore pulsante dell'evento con gli attesi show a banco firmati La Classe di Essse. I professionisti Vito Campanelli e Antonio Vinci guideranno dimostrazioni dal vivo, esplorando nuove frontiere della caffetteria. La rinnovata area formativa proporrà contenuti inediti per ispirare i professionisti del settore, andando oltre l'espresso tradizionale.

Fondata nel 1979 da Francesco Segafredo con le sorelle Chiara e Cristina, Essse Caffè si distingue per le sue tre “S”: Scienza, Sapienza e Specializzazione. Grazie alla collaborazione con le Università di Bologna, Cesena e Foggia, l'azienda ha raggiunto un elevato spessore scientifico nel settore, garantendo una qualità ineguagliabile in ogni tazzina.

Con il supporto della quarta generazione della famiglia Segafredo, Essse Caffè si conferma un marchio leader, capace di innovare senza perdere il legame con la tradizione, portando l'eccellenza italiana del caffè in tutto il mondo.