Eviosys, presentato un nuovo centro di ricerca e sviluppo nel Regno Unito

Eviosys apre le porte del suo nuovo centro di ricerca e sviluppo a Wantage

Oggi il principale produttore di imballaggi sostenibili Eviosys ha aperto le porte del suo Centro di ricerca e sviluppo (R&S) a Wantage, nel Regno Unito. L'attività di questa struttura rappresenta una pietra miliare significativa nella missione di Eviosys di guidare l'innovazione e consolidare il suo status di partner di riferimento per soluzioni di imballaggio innovative e sostenibili.

La rete di attività dell’azienda copre l’Europa intera, guidata dal Centro di ricerca e sviluppo dedicato di Wantage. Il centro è all'avanguardia nella ricerca pionieristica, sviluppo tecnologico e progettazione di prodotti nel settore degli imballaggi sostenibili. Una delle sue caratteristiche più importanti è un laboratorio di test su materiali e componenti di ultima generazione, che conferma l'impegno di Eviosys a garantire i più alti standard di servizio al cliente e competenza scientifica nel settore degli imballaggi in metallo. La struttura non solo conferma la reputazione del marchio, ma ha anche un ruolo fondamentale nel preservare la qualità del prodotto.

Inoltre, il Centro dispone di un'area dedicata alla lavorazione degli alimenti e di un impianto di produzione pilota che consentono a Eviosys di lavorare a stretto contatto con i propri clienti, per creare prodotti e soluzioni che risolvano problemi specifici e permettano di accelerare il loro time to market. Favorisce, inoltre, ulteriormente la leadership di settore dell’azienda grazie a una struttura tesa a testare i prodotti, migliorare i processi e creare soluzioni di imballaggio leader di mercato.

Eviosys è già leader grazie all'esperienza dei suoi team di ricerca e sviluppo, con prodotti innovativi che riducono il consumo di plastica come Horizon, Ecopeel, il barattolo in metallo leggero ma anche con tecnologie avanzate che promuovono l'inclusività degli imballaggi attraverso design moderni come Orbit. Il lavoro proattivo di ricerca e sviluppo dell'azienda consente di progettare e offrire soluzioni alle principali preoccupazioni e preferenze di clienti e consumatori, sostenute da un gold standard.

Eviosys, infatti, collabora con agenzie di tendenza e con i suoi clienti per essere sempre in prima linea nella risposta alle attitudini micro e macro dei consumatori. Il team di progettazione dedicato dell'azienda, permette infatti di offrire ai clienti design di packaging stimolanti e innovativi.

"Siamo entusiasti di aprire le porte del nostro centro di ricerca e sviluppo a Wantage. Questa struttura rappresenta il nostro impegno a guidare l'innovazione degli imballaggi sostenibili e a fornire prodotti eccezionali ai nostri clienti. Eviosys è determinata a guidare la strada nel plasmare il futuro del packaging e questo centro è l'incarnazione della nostra dedizione a tale obiettivo ", ha affermato David Hall, Direttore Ricerca e Sviluppo di Eviosys.