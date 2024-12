Evolution Level con Recommerce Group per innovare il mercato dei prodotti ricondizionati

Evolution Level, siglata partnership con Recommerce Group per cambiare il mercato dei prodotti ricondizionati

Recommerce Group, leader europeo nel settore del ricondizionamento, annuncia una nuova e significativa partnership in Italia con Evolution Level, un distributore innovativo di elettronica di consumo. Questa collaborazione darà vita a una piattaforma online che consentirà a oltre 600 negozi indipendenti in tutta Italia di accedere a un catalogo di oltre 20.000 prodotti ricondizionati. Con il crescente interesse per i prodotti sostenibili, questa iniziativa risponde alla crescente domanda di smartphone ricondizionati. Evolution Level utilizzerà la sua ampia rete di rivenditori indipendenti, tra cui operatori di telecomunicazioni, negozi locali e specialisti, per portare l'esperienza e il portafoglio di Recommerce a un pubblico più vasto, offrendo una modalità di acquisto online facile e fluida.

La piattaforma permetterà ai negozi affiliati di offrire ai clienti un'esperienza di acquisto online semplice e conveniente, con smartphone ricondizionati di alta qualità certificati “RECQ” da DEKRA. Questi dispositivi sono sottoposti a un rigoroso processo di ricondizionamento, che include 56 punti di controllo, garantendo standard di qualità elevati e una garanzia legale di due anni. Acquistare uno smartphone ricondizionato non solo consente di risparmiare, ma riduce anche l'impatto ambientale, contribuendo a un risparmio di 50 kg di CO2 e evitando l'estrazione di 154 kg di materie prime rispetto a un dispositivo nuovo.

Roberto Azzolini, Country Manager di Recommerce in Italia dal 2022, ha commentato: “La partnership con Evolution Level ci permette di ampliare la nostra portata in Italia e di offrire ai consumatori una scelta intelligente e più responsabile per quanto riguarda gli smartphone di alta qualità. Questa piattaforma innovativa consente ai rivenditori indipendenti di offrire facilmente i prodotti di Recommerce ai propri clienti, senza la necessità di gestire le scorte, ampliando l'offerta e preservando il valore dei prodotti”.

Andrea Dentuto, CEO di Evolution Level, ha dichiarato: “Evolution Level Ricondizionati non è solo un sito: è una piattaforma mai vista prima che rivoluzionerà il modo in cui i consumatori e i rivenditori interagiscono con i prodotti ricondizionati. Abbiamo unito la convenienza economica con la sostenibilità, offrendo prodotti certificati di alta qualità e un’opportunità unica per i rivenditori di competere nel mercato globale".

"Il nostro obiettivo principale", ha proseguito Dentuto, " è creare un ponte convergente tra il canale fisico dei negozi indipendenti e il mondo online, offrendo loro strumenti innovativi per espandere il proprio mercato e raggiungere nuovi clienti, senza perdere il valore della loro presenza territoriale. Questa iniziativa rappresenta un nuovo capitolo per Evolution Level: non stiamo solo lanciando un e-commerce, ma costruendo un ecosistema dove sostenibilità, assortimento e qualità uniscono il canale fisico al canale online e viceversa, convergendo in un’unica visione”.

Un recente studio di Recommerce evidenzia che un italiano su tre (36%) ha già acquistato uno smartphone di seconda mano, e il 24% ha scelto uno smartphone ricondizionato da un professionista. L'Italia è uno dei mercati emergenti per gli smartphone ricondizionati, con il 50% delle persone che si dichiara interessato a questi dispositivi. Nel 2023, il mercato ha registrato una crescita del 20%, con oltre un milione di dispositivi ricondizionati venduti, mentre il mercato degli smartphone nuovi ha visto un calo delle vendite del 7%.