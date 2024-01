eWibe chiude il 2023 centrando tutti gli obiettivi prefissati

eWibe conclude il 2023 raggiungendo tutti gli obiettivi aziendali fissati

eWibe, il live market dei vini pregiati, chiude il 2023, primo anno di piena operatività, raggiungendo tutti gli obiettivi aziendali fissati. Nell’ultimo anno l’azienda ha lanciato numerosi servizi e partnership che hanno permesso di accelerare significativamente il piano di sviluppo. Nel 2023, l’offerta di vini pregiati in piattaforma è cresciuta costantemente: le bottiglie disponibili sul mercato eWibe sono passate da 3.000 a oltre 10.000 in dodici mesi, incrementando il proprio valore da 1,3 milioni di euro ad oltre 5 milioni di euro (+285%).



Il volume delle circa 2.200 operazioni perfezionate in piattaforma ha generato un valore di transato che ha raggiunto quota 1 milione di euro, con un prezzo medio di acquisto di 440€ a bottiglia. Nel dettaglio, i vini da investimento sono stati transati sul live market a partire da un prezzo minimo di 70€, mentre il top seller dell’anno è stata una bottiglia di Romanée-Conti Grand Cru 2016 -Domaine de la Romanée-Conti da 23.000€. eWibe conta oltre 10.000 utenti iscritti, in crescita del 186% dallo scorso gennaio. Per quanto riguarda la retention, 6 clienti su 10 hanno perfezionato molteplici operazioni, e, a partire dal secondo semestre, si è rilevata una crescita significativa del numero di transazioni che ha reso il mercato sempre più dinamico.



Le ottime performance hanno permesso ad eWibe di accelerare anche l’avvio dei primi test di internazionalizzazione con campagne di marketing in Europa. Non solo numeri: eWibe nel corso dell’anno ha ampliato i servizi offerti e potenziato la propria user experience. Tra le più recenti novità implementate sulla piattaforma figura il Wine Advisor Virtuale. Un sistema di intelligenza artificiale che utilizza modelli avanzati di elaborazione del linguaggio naturale per creare un portafoglio di vini ottimizzato, diversificato e ad alto potenziale, prendendo in considerazione una serie di parametri forniti dall’utente come budget, regioni preferite, annate e formato delle bottiglie.

Il servizio di wine advisory virtuale si affianca al lancio della nuova app eWibe, studiata per permettere all’utente di vivere un’esperienza più uniforme e immersiva, grazie alla tecnologia di React Native e all'interfaccia intuitiva e user-friendly. eWibe, inoltre, si è affermata in modo crescente all’interno della filiera del vino, con numerosi player che hanno inserito la propria offerta all’interno del live market. eWibe, infatti, conta oggi più di 25 partner tra produttori diretti, wine merchant, enoteche ed e-commerce. Il team sta inoltre studiando soluzioni sempre più tecnologiche e smart per facilitare ulteriormente l'accesso e la gestione dell’offerta in piattaforma dei partner commerciali.

"Siamo molto soddisfatti di aver chiuso il 2023, primo anno di piena operatività di eWibe, raggiungendo gli obiettivi fissati. Siamo cresciuti, in termini di utenti, volumi e numero di operazioni, e abbiamo lavorato alla continua ottimizzazione della piattaforma", afferma Edoardo Maria Lamacchia, fondatore e CEO di eWibe. "Una delle priorità è stata il lancio di nuovi servizi, come il Personal Wine Advisor, ma anche sistemi di ultima generazione basati sull’intelligenza artificiale come l’advisory virtuale. Continueremo in questa direzione con l’obiettivo di fornire a chi desidera accedere a un mercato alternativo ad alto potenziale, un servizio sempre più completo, ma anche formazione e informazioni su un passion asset come il vino pregiato. Guardiamo quindi al 2024 con entusiasmo e siamo già al lavoro su nuovi progetti e sul percorso di internazionalizzazione recentemente avviato con il supporto dei nostri investitori, che nei mesi scorsi hanno rinnovato la fiducia nel percorso di crescita di eWibe”.