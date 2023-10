Facile Ristrutturare, Emanuela Poli è la nuova Amministratrice Delegata

Facile Ristrutturare: Emanuela Poli nominata Amministratrice Delegata della società

Emanuela Poli lascia Assoimmobiliare per entrare in Facile Ristrutturare. La direttrice generale del ramo di Confindustria dedicato al mondo del real estate è stata nominata Amministratrice Delegata della società attiva nel mercato delle ristrutturazioni. Poli lascia così la Direzione Generale di Confindustria Assoimmobiliare dopo aver ricoperto incarichi dirigenziali presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero dello Sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e presso WeBuild.

“L’ingresso di Emanuela Poli segna un cambio di passo per Facile Ristrutturare e per il Gruppo, che vuole rispondere con efficienza ed innovazione ad un mercato in costante evoluzione e con clienti sempre più esperti ed esigenti”, sottolinea Loris Cherubini, co-fondatore del Gruppo Renovars. “La sua esperienza è strategica per il nuovo percorso di Facile Ristrutturare e il suo background professionale ci permetterà di lavorare a più stretto contatto con il mondo delle istituzioni per continuare a contribuire allo sviluppo del settore dell’edilizia, pilastro della crescita economica del Paese”.

“Sono entusiasta di portare la mia esperienza al servizio del progetto Facile Ristrutturare e di contribuire alla crescita del Gruppo Renovars", commenta Emanuela Poli. "La casa è un progetto centrale nella vita di ciascuno di noi e il mercato dell’edilizia si trova oggi di fronte a sfide complesse che richiedono lo sviluppo di prodotti, servizi e modelli operativi fortemente innovativi, con forti sinergie fra le aziende della filiera e un ascolto costante delle esigenze delle famiglie. Sono certa che insieme a tutta la squadra di Facile Ristrutturare daremo un contributo di valore e che saremo in grado di supportare il Gruppo Renovars nell’importante percorso di crescita che ha intrapreso”.