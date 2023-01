Fastweb torna on air con Jannik Sinner: al via la nuova campagna istituzionale

Fastweb torna on air con "Tu sei futuro", lo spot dedicato alle nuove generazioni

Fastweb inaugura il 2023 con la nuova campagna istituzionale “Tu sei Futuro” che vede a fianco del campione di tennis Jannik Sinner una squadra di nuovi testimonial. Con il nuovo spot in onda in tv da domenica 8 gennaio Fastweb rilancia il proprio messaggio di ottimismo sul futuro e sulla capacità di ciascun individuo di costruirlo ogni giorno con coraggio e con la forza delle proprie scelte.

La nuova campagna si rivolge soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che di quell’idea di futuro, che Fastweb vuole condividere, sono i veri i protagonisti e ambasciatori verso le altre generazioni. Per questo motivo il nuovo spot che dà il via alla campagna adotta uno stile fresco e dinamico, mixando immagini e grafica, per riaffermare che il futuro è già dentro ogni individuo e che va fatto crescere con impegno e determinazione, le stesse doti con le quali i giovani testimonial sono riusciti a raggiungere traguardi importanti inseguendo le proprie passioni.

“Con la nuova campagna abbiamo voluto dare voce a una squadra di giovani atleti che rappresentano quell’ideale di costruzione di futuro di cui Fastweb vuole essere promotore” ha dichiarato Michele Sarzana, responsabile Brand & Communication di Fastweb. “Siamo sicuri che con le loro imprese e i loro successi questi talenti sapranno ispirare tutti noi e soprattutto i loro coetanei a prendere in mano il loro futuro e a diventarne i protagonisti”.

Fastweb, guarda il video della campagna "Tu sei futuro"

La nuova campagna vede accanto al campione di tennis Jannik Sinner anche Antilai Sandrini, la ballerina di breaking che ha al suo attivo numerosi contest nazionali ed internazionali, ha vinto il Red bull BC one Italy 2021 e rappresentato l’Italia alla finale della Red bull BC one World 2022 di New York, Nicolò Martinenghi, il primo italiano a conquistare il titolo di campione del mondo nei 100 metri rana ai Mondali di vasca lunga a Budapest del 2022 e vincitore agli Europei 2022 di Roma di tre ori e un argento.

Ma anche Riccardo Pianosi, promessa azzurra della specialità Formula Kite dove ha conquistato un bronzo ai Mondiali del 2021, Laura Rogora, stella dell’arrampicata sportiva che ha vinto la Coppa del Mondo del 2020 in Francia e prima donna al mondo a scalare una via classificata 9b/+, la massima difficoltà a livello femminile, nel 2021 e Massimiliano Piffaretti, uno dei più talentuosi campioni al mondo di waterboad, lo sport acquatico di cui è stato indicato dalla rivista specializzata Alliance Wake “Rider of the Year” nel 2019.

La nuova creatività verrà supportata da una importante campagna di Videostrategy su tv tradizionale e connessa, social media e principali portali, in sinergia con una pianificazione digital ad elevata visibilità. La creatività della nuova campagna è firmata da The Bunch. La casa di produzione è BRW Filmland, la regia di Paolo Borgato e la pianificazione di Mindshare. La colonna sonora originale dello spot è stata realizzata da Fabio Gargiulo mentre l’animazione è curata da Monkey Talkie. Content Factory a cura di Take e la post produzione è di UVC. uzionale nel segno delle nuove generazioni.