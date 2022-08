FCA Bank e Sofinco, estesa la partnership con Groupe Pilote

FCA Bank e Sofinco consolidano il loro ruolo di leader a supporto dei veicoli dedicati al leisure estendendo la partnership con Groupe Pilote

FCA Bank e Crédit Agricole Consumer Finance (attraverso il suo brand Sofinco) consolidano ed estendono il proprio ruolo di società leader a supporto della mobilità, in particolare nel settore dei veicoli dedicati al leisure. La partnership paneuropea con il francese Groupe Pilote, nato nel 1962 e oggi tra i maggiori produttori europei di camper, è stata ampliata ad altri quattro Paesi: Austria, Belgio, Paesi Bassi e Polonia. Nei prossimi mesi l’accordo, già attivo in Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Svezia e Finlandia, verrà esteso ad altri mercati.

Attraverso questa partnership, la rete dei concessionari e i clienti finali di Pilote potranno contare sui servizi finanziari, innovativi e flessibili, offerti nei vari Paesi d’Europa attraverso FCA Bank, e in Francia attraverso Sofinco, marchio di Crédit Agricole Consumer Finance specializzato nel credito a consumo. L’accordo comprende tutti i brand del gruppo francese, rinomati per la realizzazione di motorhome dagli alti livelli di innovazione tecnologica e qualità produttiva: Pilote, Frankia, Bavaria, Mooveo, Hanroad, Yucon, Joa Camp e Le Voyageur.

L’ampliamento di questa storica collaborazione, avviata nel 2009 in Francia da Sofinco (con il marchio Viaxel, a cui è seguito il lancio del brand GP Finance) ed estesa a FCA Bank a partire dal 2021, rappresenta per i due partner finanziari un importante riconoscimento da parte di Pilote, sancito dalla loro partecipazione alla recente Convention per i 60 anni del Gruppo.

La partnership ha già portato, per FCA Bank, in pochi mesi a oltre 25 milioni di euro di outstanding relativi al finanziamento dei dealer europei di Groupe Pilote. L’ampliamento del perimetro geografico dà alla Banca l’opportunità di espandere la propria presenza in alcuni dei Paesi europei che hanno registrato una crescita record nel settore dei veicoli leisure: nel 2021 in Austria si è avuto un aumento delle immatricolazioni complessive del 47,5% rispetto all’anno precedente (per un totale di 5.851 veicoli), in Belgio del 27,3% (8.376 veicoli), nei Paesi Bassi del 24,4%.