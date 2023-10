Ferragamo: al 30 settembre Ricavi consolidati pari a 844 milioni

Ferragamo: il CdA esamina i Ricavi consolidati al 30 Settembre 2023, pari a 844 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo, società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo, ha esaminato i Ricavi consolidati al 30 Settembre 2023, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (dati “non audited”). Al 30 settembre 2023, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato Ricavi Consolidati pari a 844 milioni di euro, in calo del 8,3% a cambi correnti e del 9,2% a cambi costanti1 rispetto ai primi nove mesi del 2022, per effetto anche della riduzione di perimetro sia nel canale Retail che Wholesale.

Il canale distributivo Retail ha registrato, al 30 settembre 2023, Vendite Nette in calo del 10,2% (-7,3% a tassi di cambio costanti), rispetto allo stesso periodo del 2022, penalizzato anche da un generale indebolimento del mercato nel terzo trimestre. Il canale Wholesale ha riportato, al 30 settembre 2023, Vendite Nette in calo del 16,6% (-15,3% a tassi di cambio costanti1), rispetto allo stesso periodo del 2022, a causa della pianificata razionalizzazione della rete distributiva, della riduzione dei viaggi internazionali che ha interessato il canale Duty Free e della decelerazione del mercato statunitense.

L’area Asia Pacifico ha registrato Vendite Nette in calo del 16,4% (-11,7% a tassi di cambio costanti1), rispetto ai primi nove mesi del 2022. Il mercato giapponese nei primi nove mesi del 2023 ha riportato un calo delle Vendite Nette dell’11,6% (-2,7% a tassi di cambio costanti1), rispetto ai primi nove mesi del 2022. L’area EMEA nei primi nove mesi del 2023 ha registrato un aumento delle Vendite Nette del 3,1% (+3,0% a tassi di cambio costanti), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’area del Nord America ha registrato, nei primi nove mesi del 2023, un calo delle Vendite Nette pari al 20,1% (-18,2% a tassi di cambio costanti1), rispetto allo stesso periodo del 2022. L’area del Centro e Sud America ha registrato nei primi nove mesi del 2023 un calo delle Vendite Nette del 3,1% (-9,6% a tassi di cambio costanti), rispetto allo stesso periodo del 2022.

Marco Gobbetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Salvatore Ferragamo ha commentato: "In questi nove mesi abbiamo continuato ad investire nel nostro business, facendo delle scelte fondamentali e progredendo nell'esecuzione delle nostre priorità strategiche, in linea con i nostri piani. Siamo soddisfatti dei primi risultati dei prodotti disegnati dal nostro direttore creativo Maximilian Davis, confermati dal successo della nostra recente sfilata Primavera-Estate 2024 che ha ottenuto ottimi riscontri e visibilità. L'andamento complessivo delle vendite riflette, in questa fase, la continua attenzione alla qualità delle vendite, la razionalizzazione delle reti distributive, nonché l'evoluzione dell'offerta e l'accelerazione della transizione verso il nuovo corso creativo, il cui pieno potenziale sarà evidente nel 2024. L'ottimizzazione dell’assortimento prodotti e il potenziamento delle attività di marketing rafforzano progressivamente il marchio e creano engagement con il pubblico esistente e nuovo. Sebbene il contesto globale di mercato sia sempre più incerto, confermiamo le nostre ambizioni di medio termine".