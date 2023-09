Ferrarelle, ottenuto il certificato sostenibilità da ELITE

Economia circolare, assegnato a Ferrarelle "Il Certificato sulla Sostenibilità" da ELITE

ELITE assegna a Ferrarelle Società Benefit, quarto player nel settore delle acque minerali in Italia, il “Certificato sulla Sostenibilità”, un riconoscimento che premia la strategia aziendale volta alla riduzione della propria impronta ambientale e della creazione di un modello di business in grado di generare valore nelle comunità in cui opera. Scelte e investimenti che hanno consentito a Ferrarelle Società Benefit di adottare un modello di economia circolare da applicare a tutta la filiera, permettendole di aumentare in modo consistente il proprio BIA (Benefit Impact Assessment), passando da 80,5 a 86,8 punti e superando così ampiamente la soglia del punto di pareggio totale.

Un impegno che oggi viene certificato anche da ELITE, il programma lanciato da Borsa Italiana nel 2012 che mira a supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking. ELITE integra, infatti, un calendario di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di servizi e soluzioni per l’impresa da una rete qualificata di partner e advisor, supportando imprenditori e dirigenti nel miglioramento delle competenze e potenziando il loro piano strategico e le opportunità di business.

“Siamo felici di riconoscere all’azienda nome società il Certificato sulla Sostenibilità. La responsabilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale dell’impresa ha impatto sulla competitività portando benefici in termini di accesso al capitale, riduzione dei costi e dei rischi, miglioramento reputazionale e valore per dipendenti, clienti e stakeholder tutti. In questo quadro, la finanza rappresenta un canale privilegiato per indirizzare il tessuto imprenditoriale verso un modello sostenibile, e come ELITE - Gruppo Euronext vogliamo essere proattivi nel supportare le imprese con strumenti e soluzioni concrete, oggi fondamentali sia nello sviluppo dell’azienda che nel perseguire un vantaggio competitivo”, dichiara Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE.

“Desideriamo ringraziare ELITE per questo riconoscimento, per noi motivo di grande orgoglio in quanto dimostra che è possibile fare impresa in maniera sostenibile e responsabile. Un traguardo che si colloca all’interno di un più ampio percorso che ci vede impegnati da anni nella promozione della Sostenibilità, nella sua più ampia accezione, come elemento centrale nel nostro modello di business. Crediamo, infatti, che le aziende possano contribuire effettivamente al cambiamento attraverso scelte ed investimenti consapevoli, volti a generare un impatto positivo non solo sull’ambiente e il territorio, ma anche sulla comunità e sull’intero tessuto economico”, commenta Cristina Miele, Direttrice Amministrazione, Finanza e Controllo di Ferrarelle Società Benefit.